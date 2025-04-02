追查輝達AI晶片走私內幕　財經網美突發「不自殺聲明」

▲財經網美胡采蘋突發「不自殺聲明」。（圖／翻攝Emmy追劇時間YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」（胡采蘋）2日突然發出不自殺聲明。胡采蘋表示，她們正在追查無良公司如何替中國買高階半導體晶，懷疑台灣也有無良份子，讓台灣成為走私AI伺服器的大國。

胡采蘋轉述華爾街日報近日報導表示，中國走私客利用新舊伺服器序號替換的手法，將裝有輝達H100晶片的AI伺服器偷偷運入中國。這些伺服器包裝完整，甚至標榜來自台灣公司肯微科技。

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胡采蘋說，桃園已成為科技犯罪的重災區。根據法務部數據，35%的營業秘密竊取案件與中國有關。蝦皮網站上還有高價收購H100晶片的買家。一名居住在上海的台灣人頻繁往返台灣，為中國公司購買伺服器。

美國政府對AI晶片供應鏈的查核日益嚴格，要求業者必須詳細調查買方背景，甚至親自確認客戶是否擁有資料中心。輝達也要求Supermicro等伺服器廠商，針對東南亞地區進行全面查核。

胡采蘋表示，新加坡已成為輝達第二大銷售地點，而新加坡政府逮捕了9名將伺服器運往馬來西亞再轉運至中國的人士。馬來西亞與中國簽訂「中馬港口聯盟聯繫會議」，可能成為AI晶片走私的漏洞。

她強調，中國走私手法不斷翻新，包括成立白手套公司向美國公司租賃算力，並在東南亞國家設立資料中心，將雲端算力租給中國公司。此外，還有螞蟻搬兵和騙取台積電晶片等手段。

胡采蘋指出，美超微(Supermicro)創辦人梁見後的弟弟梁建達擔任董事長的肯微科技，其貨源出現在中國走私賣家的影片中。梁氏兄弟的公司入股台灣立台科技，引發外界對Supermicro進軍中國市場的聯想。

胡采蘋表示，在Supermicro面臨下市危機之際，海納國際集團大舉買入其股票，成為重要股東。然而，海納國際在中國投資甚深，其投資動機引人關注。Supermicro過去曾被爆出伺服器被中國植入後門的事件，更讓這起投資案疑雲重重。