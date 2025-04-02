投資AI機器人賺大錢男遭詐40萬　女車手被逮頻問：我會被抓嗎

記者唐詠絮／彰化報導



彰化一名男子透過LINE加入親子活動群組，卻掉入投資AI研發機器人詐騙陷阱，警方趁他面交新台幣40萬元現金時，當場逮獲詐騙集團女車手，該名女車手找工作再落入詐團陷阱，被逮時頻頻喊「我會被抓嗎」，警詢後依涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送。

▲▼投資AI機器人彰化1名男子遭詐騙。（圖／警方提供）

員林分局大村分駐所於3月31日11時許接獲民眾報案，疑似有詐欺車手出現，警方一路尾隨跟監，見可疑女子進入某間便利超商內，員警佯裝購物跟隨進入店內監控，見被害男子當場交付給女車手40萬元，警見時機成熟上前盤查，當場查扣作案用手機2支、工作證及已簽暑「研發成本加值憑證」1張。

▲女車手遭逮警方查獲研發成本加值憑證及現金與工作證等證物。（圖／警方提供）

女車手是名中年人，原本從事照護員工作，不明原因淪為警示帳戶，只好辭掉工作，為了還錢在網路找到一份輕鬆穩定工作，以為面交收錢一次可賺2000元，不知又落入詐騙集團陷阱，沒拿到薪資就被警方逮捕，後悔不已。

經警方初步了解，被害男子加入親子活動群組，起心動念為了下一代有更好的教養，期待接收更多親子教育等活動資訊，卻演變成投資AI研發機器人可獲利豐厚報酬，詐團並邀請對方一同投資，並簽暑研發成本加值憑證，營造虛假確實投資互信原則氣氛，讓被害人誤信投入資金研發AI機器人可獲高額獲利。

▲▼投資AI機器人彰化1名男子遭詐騙。（圖／警方提供）

員林分局長吳詠傑表示，若民眾發現可疑交易，應提高警覺，避免成為犯罪集團的工具。並呼籲民眾應提高警覺，投資前務必查證平台真偽，切勿輕信網友推薦或LINE投資管道，對於突然加入的LINE群組更應保持高度警覺、避免落入詐騙陷阱，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。