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賴清德見多位退將現身反共很感動　「不反共的國民黨不是真國民黨」

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

曾任空軍飛官的玉山航空總經理「鷹爸」徐柏岳、多位退將昨出面挺「大罷免」，並喊話，繼續選擇逃避、親共，那是一個可恥的記號，盼望國民黨能夠覺醒。而民進黨今（2日）召開中常會，據轉述，賴清德在會中表示，昨天看到很多退役高階將領召開記者會，共同表達反共立場，認為國民黨親共、不能接受，看了相當感動，「不支持台灣價值的民進黨就不是民進黨，不反共的國民黨就不是真的國民黨」。賴也提到，民進黨跟國民黨應該可以有共識，就是民主、反共、保護台灣。

據了解，黨部也接獲不少民眾反映，部分地方黨公職協助罷免不夠積極、服務處態度不夠好，也有人希望黨部鼓勵黨公職，應更積極協助罷團收連署書，若有些長輩行動不便，甚至可以到府收連署書，秘書長林右昌會中也報告此事，並表示這些部分黨部會再做協調推動。

據轉述，王定宇、邱志偉會中提到，現在各地要幫忙公民團體收連署書，但有所謂戰區跟非戰區，也就是國民黨選區跟民進黨選區，基層訊息有點混淆，有些綠委選區民眾也想連署或幫忙，建議黨中央提出一些相關辦法，像是鼓勵沒有罷免的黨公職可以協助北部戰區、提供一些資源，讓大家各司其職。

據轉述賴清德會中提及，他昨天看到很多退役高階將領召開記者會，共同表達反共立場，認為國民黨親共、不能接受，賴清德看了相當感動，賴也提到，「不支持台灣價值的民進黨就不是民進黨，不反共的國民黨就不是真的國民黨。」

賴提到，民進黨跟國民黨應該可以有共識，就是民主、反共、保護台灣，可惜國民黨現在被共產黨影響，因此無法達成共識。

會中，賴清德也播放沈伯洋「幹嘛大罷免，做完四年不行嗎？」影片，內容主要提及，國會失去功能，立法院應該好好討論事情卻無法，一有不同意見就封殺，包含財劃法3分鐘散會、選罷法封門表決、財劃法表決完才公布法條、國民黨要求核管法表決不記名、會議時間結束才違法開會表決兩公投。

沈伯洋影片中提到，國民黨如此作為，是因為法案內容有很大問題，才沒收討論空間，包含去年國會擴權法案，把台積電叫來立院備詢，後來被宣判違憲，正常立委應該是修法讓相關條文合憲，藍白卻是修憲訴法封殺憲法法庭，還有中配六改四、離島建設條例等等，而他的民代赴中報備卻被不停封殺。

沈伯洋在影片中表示，響應大罷免，一枝筆就可以守護台灣，大罷免目的不是為了讓民進黨國會過半，國會過半是民進黨要自己提出人選、說服選民，重點是罷免不適任立委，讓這些人離開立法院，讓立法院回到正常可以討論事情的地方，國民黨也可以提出合適的人選。據指出，賴清德讚賞沈伯洋論述，認為沈伯洋把國會這段時間的問題整理的非常完整。

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