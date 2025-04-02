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美歐日指責「共軍對台軍演」　陸外交部強調：不容外來干涉

▲▼共軍東部戰區今日演訓宣傳片、軍演。（圖／翻攝微博）

▲共軍東部戰區1日軍演示意圖。（圖／翻攝微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸東部戰區1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣島周邊聯合演訓，並強調這是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。美國、歐盟、日本等指責對共軍1日對台聯合軍演一事。中國外交部發言人郭嘉昆2日對此回應，「不容外來干涉。」

據《澎湃新聞》報導，一名記者在中國外交部的例行記者會上，向郭嘉昆提問，「據報導，美國、歐盟、日本等，就中國人民解放軍4月1日，在台島周邊開展聯合演訓，發表評論，聲稱反對以武力，或者是脅迫單方面改變現狀，指責中方在台島周邊不負責任地威脅和軍事施壓，沒有正當理由，中方對此有何評論？」

郭嘉昆回應，「少數國家和組織對中方的指責，罔顧事實，顛倒黑白，干涉中國內政，中方表示強烈不滿，堅決反對，台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉，破壞台海和平穩定的是『台獨』分裂活動，和外部勢力的縱容支持。」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方對於他國指責表達強烈不滿。（圖／路透）

他表示，「有關國家和組織，如果真心希望台海和平穩定，就應當順應國際社會堅持一個中國原則的大勢，恪守對中方所做政治承諾，尊重中國的主權和領土完整，反對任何形式的『台獨』。」

郭嘉昆指出，「鼓吹『台獨』，就是分裂國家；支持『台獨』，就是干涉中國內政；縱容『台獨』，就是破壞台海穩定。中方進行聯合演訓，是對賴清德當局猖獗『謀獨挑釁』的堅決懲戒，是對『台獨』分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權安全和領土完整的負責任之舉，任何外部勢力都無權對此說三道四。」

郭嘉昆強調，「『台獨』挑釁一日不止，反獨懲戒一刻不停，我們絕不允許任何人、任何勢力以任何方式將台灣從中國分裂出去，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。」

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