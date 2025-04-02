桃園市婦幼衛生所4／7營運　張善政：提供早療孩童更妥善照顧

▲桃園市長張善政今天出席桃園市婦幼衛生所啟動儀式時指出，專責為發展遲緩兒提供早療服務。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（2）日出席「桃園市婦幼衛生所」啟動儀式時表示，桃園是六都中最年輕城市，吸引許多年輕夫婦成家立業，出生率亦已連續多年蟬聯六都第一，為打造婦幼友善城市，市府去年成立婦幼發展局，今年再創全國之先成立「桃園市婦幼衛生所」，專責為發展遲緩的兒童提供早期療育服務，相信這將成為台灣醫療發展的重要里程碑，期盼中央能持續支持，將這項創新模式拓展至全台各縣市，讓所有需要早療孩童都能獲得妥善照顧。

▲桃園市婦幼衛生所今天舉辦啟動儀式，市長張善政率婦幼、衛生等局處主管與多名市議員主持啟動儀式。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，非常感謝具有醫學專長的副市長王明鉅領導衛生局與婦幼局，共同打造專責提供早療服務的婦幼衛生所，衛生局與婦幼局在籌備過程中能相互支援，做彼此的「神隊友」，另還有9家聯合評估醫院與所有臨床心理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、聽力師等專業人員的支持與投入，桃園市婦幼衛生所才得以順利成立。

王明鉅也說明，市府去年成立婦幼發展局後，深入瞭解桃市幼兒需求，發現發展遲緩兒童極為需要專業醫事人員協助，但現有醫療資源相對有限情況下，市府衛生局與婦幼局通力合作，成立全國首創的「婦幼衛生所」專責機構，讓需要早療孩童能獲得適當支持與協助，未來將進一步整合衛生與社政資源，為發展遲緩兒童及其家庭提供更完善服務，作為市立醫院發展重要基礎。

▲桃園市長張善政伉儷今天聯袂出席桃園市婦幼衛生所啟動儀式。（圖／市府新聞處提供）

桃園市職能治療師公會理事長郭立昌認為，發展遲緩兒童復健治療需要團隊的分工合作，包括有職能治療師、物理治療師、語言治療師、聽力師、心理治療師等專業人員，身為兒童復健從業人員，非常樂見市府成立婦幼衛生所，更感謝張善政市長及王明鉅副市長對早療兒童問題的重視，讓兒童復健從業人員能發揮專業，幫助更多孩子與家庭。

▲桃園市婦幼衛生所預計4/7營運，市府希望讓早療孩童都能獲得妥善照顧。（圖／市府新聞處提供）

婦幼局說，桃園市婦幼衛生所位於八德區桃寶館3樓，將於4月7日正式營運，設置規劃參考聯合評估中心規模，編制有醫師、護理師、藥師、聽力師及各職類治療師等，除醫師診療室外，還設有各職類治療室、聽力室等，初期以早期療育為主，提供兒童發展評估與復健療育，並與聯合評估中心建立轉診通道機制，強化社政介接及結合第五區早期療育發展中心共同提供一站式服務，讓疑似發展遲緩的孩子能及早診斷並接受療育服務，提供家長相關資源支持。

衛生局強調，即日起市民朋友即可利用「桃園市婦幼衛生所網路預約系統」（網址：https://reurl.cc/GnEkop）進行線上預約，或來電洽詢服務內容與預約方式電話：（03）365-0667。

