　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市婦幼衛生所4／7營運　張善政：提供早療孩童更妥善照顧

▲桃園市長張善政今天出席桃園市婦幼衛生所啟動儀式時指出，專責為發展遲緩兒提供早療服務。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席桃園市婦幼衛生所啟動儀式時指出，專責為發展遲緩兒提供早療服務。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（2）日出席「桃園市婦幼衛生所」啟動儀式時表示，桃園是六都中最年輕城市，吸引許多年輕夫婦成家立業，出生率亦已連續多年蟬聯六都第一，為打造婦幼友善城市，市府去年成立婦幼發展局，今年再創全國之先成立「桃園市婦幼衛生所」，專責為發展遲緩的兒童提供早期療育服務，相信這將成為台灣醫療發展的重要里程碑，期盼中央能持續支持，將這項創新模式拓展至全台各縣市，讓所有需要早療孩童都能獲得妥善照顧。

▲桃園市婦幼衛生所今天舉辦啟動儀式，市長張善政率婦幼、衛生等局處主管主持啟動儀式。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市婦幼衛生所今天舉辦啟動儀式，市長張善政率婦幼、衛生等局處主管與多名市議員主持啟動儀式。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，非常感謝具有醫學專長的副市長王明鉅領導衛生局與婦幼局，共同打造專責提供早療服務的婦幼衛生所，衛生局與婦幼局在籌備過程中能相互支援，做彼此的「神隊友」，另還有9家聯合評估醫院與所有臨床心理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、聽力師等專業人員的支持與投入，桃園市婦幼衛生所才得以順利成立。

王明鉅也說明，市府去年成立婦幼發展局後，深入瞭解桃市幼兒需求，發現發展遲緩兒童極為需要專業醫事人員協助，但現有醫療資源相對有限情況下，市府衛生局與婦幼局通力合作，成立全國首創的「婦幼衛生所」專責機構，讓需要早療孩童能獲得適當支持與協助，未來將進一步整合衛生與社政資源，為發展遲緩兒童及其家庭提供更完善服務，作為市立醫院發展重要基礎。

▲桃園市長張善政伉儷今天聯袂出席桃園市婦幼衛生所啟動儀式。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政伉儷今天聯袂出席桃園市婦幼衛生所啟動儀式。（圖／市府新聞處提供）

桃園市職能治療師公會理事長郭立昌認為，發展遲緩兒童復健治療需要團隊的分工合作，包括有職能治療師、物理治療師、語言治療師、聽力師、心理治療師等專業人員，身為兒童復健從業人員，非常樂見市府成立婦幼衛生所，更感謝張善政市長及王明鉅副市長對早療兒童問題的重視，讓兒童復健從業人員能發揮專業，幫助更多孩子與家庭。

▲桃園市婦幼衛生所預計4/7營運，市府希望讓早療孩童都能獲得妥善照顧。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市婦幼衛生所預計4/7營運，市府希望讓早療孩童都能獲得妥善照顧。（圖／市府新聞處提供）

婦幼局說，桃園市婦幼衛生所位於八德區桃寶館3樓，將於4月7日正式營運，設置規劃參考聯合評估中心規模，編制有醫師、護理師、藥師、聽力師及各職類治療師等，除醫師診療室外，還設有各職類治療室、聽力室等，初期以早期療育為主，提供兒童發展評估與復健療育，並與聯合評估中心建立轉診通道機制，強化社政介接及結合第五區早期療育發展中心共同提供一站式服務，讓疑似發展遲緩的孩子能及早診斷並接受療育服務，提供家長相關資源支持。

衛生局強調，即日起市民朋友即可利用「桃園市婦幼衛生所網路預約系統」（網址：https://reurl.cc/GnEkop）進行線上預約，或來電洽詢服務內容與預約方式電話：（03）365-0667。
 

 【更多新聞】

2段式左轉闖進生死門！綠燈一亮...騎士秒遭大貨車撞輾畫面曝

接受性招待幫廠商護航！大園區公所承辦人員涉貪被起訴

►無照3少拒檢「闖紅燈逆向」狂逃4K撞圍牆被逮　駕駛骨折送醫

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝宜容職場霸凌不起訴　原因揭曉！
體重狂掉減重？她體內驚見2條「20公分大蛔蟲」
快訊／戴培峰、張育成開轟！悍將8比1領先兄弟
女大生遭男網友性侵　捷運站崩潰大哭
快訊／國1火燒車　現場傳出爆炸聲
張綱維「載母就醫經過漁港」遭羈押　律師：一定提抗告
新青安買房後成「月光族」　自曝：壓力大每餐只花200

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市婦幼衛生所4／7營運　張善政：提供早療孩童更妥善照顧

屏東小貨車倒車擦撞攤商販售衣架　衣物倒一片...駕駛溜了

陳亭妃再度獲公督盟國會評鑑優秀立委　國會雙項評鑑皆獲肯定

肚子脹體重也下降！蛔蟲感染怎麼辦　專家解析

嘉基減重中心獲卓越認證！　全台首家獲高等級殊榮

台南學甲慈濟宮上白礁暨保生大帝祝壽、超級煙火秀　周末登場

九旬翁迷途車道　台東暖警即時救援助返家團圓

中市和平區公墓納骨牆啟用　盧秀燕將持續建設幸福原鄉

兒童節校園活動熱鬧登場　魔術師帶來歡樂時光

藝群醫美集團插旗竹科　第20家分院藝群新竹診所駐新竹高鐵站區

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

桃園市婦幼衛生所4／7營運　張善政：提供早療孩童更妥善照顧

屏東小貨車倒車擦撞攤商販售衣架　衣物倒一片...駕駛溜了

陳亭妃再度獲公督盟國會評鑑優秀立委　國會雙項評鑑皆獲肯定

肚子脹體重也下降！蛔蟲感染怎麼辦　專家解析

嘉基減重中心獲卓越認證！　全台首家獲高等級殊榮

台南學甲慈濟宮上白礁暨保生大帝祝壽、超級煙火秀　周末登場

九旬翁迷途車道　台東暖警即時救援助返家團圓

中市和平區公墓納骨牆啟用　盧秀燕將持續建設幸福原鄉

兒童節校園活動熱鬧登場　魔術師帶來歡樂時光

藝群醫美集團插旗竹科　第20家分院藝群新竹診所駐新竹高鐵站區

緬甸軍政府承認「鳴槍警告」中國救援隊　北京證實：車隊安全

馬斯克被女兒嗆《鬥陣特攻2》太爛　不相信《流亡黯道2》技術

謝宜容涉貪害3部屬遭殃檢代求情　職場霸凌不起訴原因揭曉

緬甸1男強震瞬間被活埋　瓦礫堆下「求生144小時」奇蹟獲救

快訊／戴培峰、張育成開轟！悍將5局8比1領先兄弟

「金秀賢舌頭」衝微博熱搜！陸網驚呼：是菜花？　醫生給答案

男醫涉性侵！女學生遺書咒「人渣不得好死」家屬求償1250萬元敗訴

台AV女優日本出道作「超越河北彩伽」！　達人讚誠意足：有望第二支

金賽綸家屬改口？「願給金秀賢台階下」發言遭超譯　原話解析看這

曼谷建築倒塌13死！中資鋼鐵廠鋼材不合規遭泰方徹查

趙小僑愛女吃飯到處跑「不忍不讓她吃」　劉亮佐嘆：餵飯是最辛苦的時候..

地方熱門新聞

台中大甲鎮瀾宮「起駕宴」大場面　席開1500桌創紀錄

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

生命最後的善終照護　桃榮朝多元化發展

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

2025桃園龍岡米干節　加碼辦理三場次長街宴

桃園5場次徵才活動　釋出5,350個職缺

泰豐輪胎自辦市地重劃區動工　預計115年底完工

歡慶兒童節　大江舉辦「快樂時光」繪畫賽

清明連假車輛定檢　南桃園代檢廠暫停服務

歸南北極殿捐贈南消五大電動油壓破壞器材

在地企業捐贈南消後甲消防分隊健身器材提升體能及肌耐力

兒童節連假台南藍晒圖舉辦「藍晒童樂時光機」

阿里山林鐵招募 53 名從業人員

更多熱門

相關新聞

桃園孕產期媽咪運動推廣及成長課程　開跑　

桃園孕產期媽咪運動推廣及成長課程　開跑　

桃園市孕產期媽咪運動推廣及成長課程，27日於中壢區五權親子館開跑。市長張善政出席活動表示，自市府婦幼發展局成立以來，積極推動創新婦幼福利政策，包括此次推出的孕產期媽咪運動推廣及成長課程。因此，在近期民調中，桃園市成為六都中年輕夫婦生育意願最高的城市。

桃園某補習班狼師襲胸、把學生打到全身瘀青　負責人拿球棒「巡堂」

桃園某補習班狼師襲胸、把學生打到全身瘀青　負責人拿球棒「巡堂」

宏致研發總部大樓啟用　根留桃園帶動產業發展

宏致研發總部大樓啟用　根留桃園帶動產業發展

桃園市政顧問大鬧國會　立院認違規將禁止採訪、綠營要求徹查

桃園市政顧問大鬧國會　立院認違規將禁止採訪、綠營要求徹查

游智彬大鬧立院！　詹江村譴責：辭掉桃市政顧問、別讓張善政困擾

游智彬大鬧立院！　詹江村譴責：辭掉桃市政顧問、別讓張善政困擾

關鍵字：

桃園市婦幼衛生所47營運全國首創張善政

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！

即／2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押未禁見

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲

龍婆又命中？曾預言2025年地震肆虐

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

快訊／李靚蕾現身立院　落淚呼籲建立兒童工作證制度

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面