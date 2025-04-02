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社會 社會焦點 保障人權

2段式左轉闖進生死門！綠燈一亮...騎士秒遭大貨車撞輾畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區松江北路口處昨（1）日上午，一輛大貨車等候紅綠燈準備啟動時撞上前方機車，騎士險遭大貨車左前輪輾過，現場緊急煞車聲嚇壞一票準備上班的騎士，所幸大貨車及時煞車未釀悲劇，但騎士腿部仍受到擦挫傷；中壢警方到場處理，雙方酒測值均為零，警方初步疑似大貨車有視覺死角釀禍，但真正原因仍待調查釐清。

▲一輛大貨車昨天上午7時許在中壢區松江北路等紅綠燈準備啟動時，險輾過前方騎士驚險畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車昨天上午7時許在中壢區松江北路等紅綠燈準備啟動時，險輾過前方騎士驚險畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，昨天上午7時30分許獲報，中壢區松江北路與文中路口有交通事故，交通分隊立即派員到場處理，經查是62歲黃姓男子駕駛大貨車沿松江北路直行往吉林路方向，在路口處等候紅綠燈起步時，與待轉的30歲黃姓機車騎士發生碰撞，大貨車左前輪擦撞機車，導致黃姓騎士腿部受到擦挫傷，警方為雙方酒測，酒測值均為零。

▲一輛大貨車昨天上午7時許在中壢區松江北路等紅綠燈準備啟動時，不慎碰撞前方機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大貨車昨天上午7時許在中壢區松江北路等紅綠燈準備啟動時，不慎碰撞前方機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調閱路口監視器發現，大貨車起步時，險些輾過待轉的機車騎士，所幸大貨車駕駛及時煞車未釀成悲劇，但仍致使騎士受到腿部擦挫傷，確切肇事原因仍待調查釐清。

▲大貨車昨天上午7時許在中壢區松江北路準備啟動時，不慎碰撞前方機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大貨車昨天上午7時許在中壢區松江北路準備啟動時，不慎碰撞前方機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局分局長林鼎泰呼籲，砂石車、大型車因車體高大，轉彎或啟動時容易產生視線死角，且因內輪差大，與其他用路人相對位置稍有偏差即可能釀成意外，提醒大型車輛駕駛行經路口時，應減速慢行、確認左右來車、車前狀況與行人，汽機車應避免行駛於大型車輛前方或兩側，特別在大型車輛起步、轉彎或變換車道時，應提高警覺且保持安全距離，遠離大車視線死角，以維護自身行車安全。

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