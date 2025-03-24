游智彬大鬧立院！　詹江村譴責：辭掉桃市政顧問、別讓張善政困擾

▲新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近日於立法院議場二樓直播，遭指控不僅言語攻擊立委，又與媒體、立委助理起衝突。民進黨團今（24日）要求，立法院長韓國瑜明天說明清楚報告，這件事非同小可。對此，國民黨桃園市議員詹江村也表示譴責，路見不平義舉，個人敬佩，但是不應該，藉由市政顧問頭銜，作為抗爭旗幟。他喊話，所以必須大義滅親，希望游自己辭職，不要讓桃園市長張善政困擾。

詹江村表示，關於游智彬到立法院抗爭的行俠仗義，路見不平義舉，個人表示敬佩跟讚許，但是游智彬不應該，藉由市政顧問頭銜，作為自己抗爭的旗幟。

詹江村認為，這就好像有人，自己在外面，勇敢的行俠仗義，路見不平的時候，卻對外丟下一句，「阮老大是善哥」，這就顯得自己沒有擔當，也害了張善政。

詹江村直言，市政顧問是聘任職，不是民意代表，可以打著旗號說，是市議員、是立法委員，但市政顧問是讓你提供市府諮詢跟輿情反應，不是用這個頭銜，在抗爭的時候搬出來用的。

詹江村說，所以必須大義滅親，雖然讚許游智彬的義舉，但仍然強烈要求張善政，將游智彬的市政顧問職解除，「加油游智彬，你做得很棒，但希望你自己辭掉，不要讓善哥困擾」。

而張善政今日受訪表示，游智彬是市政顧問，市政顧問強調的是多元化的背景，能夠給市政正面、建設性的一些建議，在市政以外的層面、在外面的行為，都是個人行為，基於尊重市政顧問的立場，不會去評論或是干涉市政府外的作為。

▼游智彬身穿桃園市政顧問背心到立院議場開直播，遭指控與記者及立委助理發生爭執，釀議場藍綠立委吵成一團。（圖／記者許靖騏攝）