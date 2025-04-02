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無照3少拒檢「闖紅燈逆向」狂逃4K撞圍牆被逮　駕駛骨折送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（1）日晚間巡邏時發現一輛白色轎車違規右轉，員警示意停車受檢，自小客卻拒檢逃逸，還沿途闖紅燈、蛇行與逆向，員警對空鳴槍1槍無效，再對輪胎射擊3槍，同時呼叫線上警力支援，轎車最後自撞民宅外牆才停下。員警發現駕駛右腿骨折，車上另2人則一臉驚恐，經查3人都未成年，其中駕駛是17歲黃姓少年，經消防局救護人員送醫治療，後續將依公共危險罪嫌移請少年法庭，交通違規部分也將依規定舉發。

▲桃園警分局員警昨晚巡邏發現轎車違規右轉，員警示意停車受檢拒檢且瘋狂逃逸，最後自撞民宅外牆就逮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警昨晚巡邏發現轎車違規右轉，員警示意停車受檢拒檢且瘋狂逃逸，最後自撞民宅外牆就逮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警追緝違規轎車，瘋狂逃逸近4公里後自撞民宅外牆就逮，支援警力到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警追緝違規轎車，瘋狂逃逸近4公里後自撞民宅外牆就逮，支援警力到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨晚8時30分許，同安派出所員警攔查一輛紅燈違規右轉白色轎車，但駕駛不配合停車反而高速逃逸，沿路闖紅燈、蛇行與逆向等嚴重影響民眾安全，員警尾隨並高聲喝令其停車，但轎車仍拒檢且猛踩油門逃竄，員警立即呼叫線上警力支援攔查。

▲桃園警分局員警追緝違規轎車，逃逸近4公里後自撞民宅外牆就逮，轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警追緝違規轎車，逃逸近4公里後自撞民宅外牆就逮，轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

白色轎車沿市區瘋狂逃逸，最後進入桃園區鹽務路無尾巷迴車時，員警喝令停車受檢，但駕駛意圖衝撞，員警對空鳴槍示警1發，但轎車仍企圖逃逸，員警再向輪胎安全方向連開3槍，但駕駛仍加速竄逃，最後自撞民宅外牆後才停止，員警壓制車內3人到案。

經查駕駛是17歲黃姓少年，同車2名乘客則是16歲，3人是某人力仲介公司的同事，黃姓少年駕駛公司公務車載2同事外出購物，未料紅燈違規右轉遇員警攔查，擔心無照駕駛受重罰才拼命逃逸，最後駕駛失控撞上民宅外牆導致黃男右腿骨折，員警立即通報119救護人員到場協助送醫治療，後續依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另交通違規部分則將依法製單舉發。

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