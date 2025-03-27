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桃園創新婦幼福利政策+1　孕產期媽咪運動推廣及成長課程開跑

▲桃園孕產期媽咪運動推廣及成長課程開跑　

▲桃園孕產期媽咪運動推廣及成長課程開跑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市孕產期媽咪運動推廣及成長課程，27日於中壢區五權親子館開跑。市長張善政出席活動表示，自市府婦幼發展局成立以來，積極推動創新婦幼福利政策，包括此次推出的孕產期媽咪運動推廣及成長課程。因此，在近期民調中，桃園市成為六都中年輕夫婦生育意願最高的城市。

張市長鼓勵在場的孕媽咪們邀請家人一同運動，不僅能提升運動意願，還能增進彼此的支持與陪伴，準媽媽都能順利迎接健康寶寶。活動現場，張市長也與孕媽咪進行有獎徵答互動，並在瑜伽老師的指導下，親自體驗孕婦瑜珈，感受一系列讓媽咪們能夠安心、放鬆的課程氛圍。

▲桃園孕產期媽咪運動推廣及成長課程開跑　

▲桃園孕產期媽咪運動推廣及成長課程開跑。（圖／市府提供）

婦幼發展局表示，市府持續為婦女健康提供完善的婦幼福利及健康措施，包括好孕專車、放寬生育津貼設籍條件、擴大凍卵營養金補助對象等。今（114）年更進一步擴大服務範圍，推出孕產期媽咪運動推廣及支持系列課程，於婦幼親子場域開設孕產媽咪、親子及伴侶運動、心理健康與關懷支持課程，希望透過家人的支持與陪伴，幫助孕期及產後媽咪找到適合的健康生活方式。

體育局指出，為幫助孕產婦培養正確的運動知能，市府特別設計孕產婦運動指南（343孕動）。在懷孕未滿12週的初期階段，可選擇輕柔的散步運動，有助提升心肺功能；12週至36週為懷孕中期，隨著腰痠背痛頻率增加，此時建議從事游泳、孕婦瑜珈、低強度有氧運動、肌力訓練或伸展運動等較為安全的活動；36週以上的懷孕後期，則可進行慢走或爬樓梯等輕度運動。不過仍提醒孕產婦，應依自身狀況諮詢婦產科醫師，以安全為首要原則，選擇各孕期合適的運動。

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