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桃園某補習班狼師襲胸、把學生打到全身瘀青　負責人拿球棒「巡堂」

記者杜冠霖／台北報導

桃園中壢某補習班傳出，陳姓狼師多次性騷擾孩子，甚至出現跟蹤孩童的行為，補習班另一名謝姓老師也曾多次對孩子不當對待。而該補習班王姓負責人對上述事件，僅要求涉事教師賠償、離職，並未依法進行通報。綠委林月琴辦公室也接獲檢舉，王姓負責人對待其他教師亦有疑似職場霸凌情事。當某老師為家長向王姓負責人申訴狼師的不當行為，竟遭到王姓負責人的職場霸凌，包括在未離職前即被踢出群組，以及持棍棒在辦公室內走動等，營造恐懼氛圍，造成教師心理恐懼。

▲▼桃園某補習班狼師施暴畫面。（圖／林月琴辦公室提供）

▲桃園某補習班狼師施暴畫面。（圖／林月琴辦公室提供）

綠委林月琴、桃園市議員魏筠今（26日）召開記者會踢爆，位於桃園市中壢區後站後興路一段的某補習班，遭離職員工爆料，補習班涉及多項不當行為，第一、曾有一名情緒失控的謝姓老師對調皮學童毆打至全身瘀傷，此舉已明顯觸犯《刑法》傷害罪及《兒童及少年福利與權益保障法》，遭罰6萬元，並已列入各教育場域不適任人員資料庫。

第二、於2024年11月聘用有前科的陳姓狼師，任期短短的三個月內，竟發生跟蹤國中女學生回家、對國小五年級女學生襲胸、傳曖昧訊息騷擾女學生等，一連串的惡劣行徑讓學生們身心受創。然而，王姓負責人對於上述事件，僅要求老師賠償並離職，甚至要求師生對外封口。

​該補習班是中壢地區的老牌補習班，在求職網站上宣稱自2005年成立，至今已達20年。然而，該補習班在2021年2月1日遭桃園市政府廢止立案。該補習班在未取得合法立案的情況下，竟持續開班授課長達四年之久。持續違法開班授課長達四年之久。直至其不當行為引發媒體關注，躍上新聞版面後，才於2025年3月17日重新完成立案程序。

魏筠表示，對於該補習班長達四年非法經營的行為，市府僅累計開罰新台幣70萬元。更令人擔憂的是，市府無視聘請狼師之行為，顯然未將學生安全置於優先考量，若非離職員工挺身而出，揭露該補習班的不當行為，該補習班恐仍會繼續聘用該名教師，導致更多學生受害。

​繼性騷擾、毆打學生等指控後，該補習班再遭爆料多項離譜行徑，包括：拖欠員工薪資、要求學生串供掩護、老師持球棒巡堂及拒絕退費等離譜行為。王姓負責人還頻繁於補習班工作群組內提及「立法委員魯明哲找」、「要去魯明哲委員辦公室見教育局官員」等訊息，並在臉書上張貼與政治人物合照。離職員工認為此舉意在營造政商關係良好之形象，使人對司法公正性產生疑慮。

林月琴也提出四大問題，並質疑桃園市政府失職：問題一：聘用有前科的老師，教育局的責任在哪裡？根據補習進修教育法第九條第九項，短期補習班聘用或僱用教職員工前，應向直轄市、縣（市）主管教育行政機關查詢有無前項情事。教育局竟然讓該補習班聘用有前科的狼師，導致又更多孩子受害，到底如何管理的？

問題二：補習班的體罰與不當管教，教育局是否接獲投訴而未有效處理？補習班負責人以球棒巡堂，對學生施加心理壓力、還有學生被負責人關進小房間恐嚇、甚至傳出身體暴力行為。這些都不是獨立事件，教育局是不是接獲投訴而未有效處理？值得追究。問題三：職場霸凌事件，對老師的威脅不可容忍，有老師因為協助家長申訴而遭負責人以棍棒恐嚇，甚至被踢出工作群組，職場霸凌對老師身心造成的影響是不是應該獲得重視？

問題四：長期非法經營：稽查機制何在？根據補習進修教育法第24條，未依法申請核准立案而以補習班名義擅自招生，教育行政機關可命其立即停辦並公告；而且所使用之器材、設備可以沒入；負責人可以處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，並可按日連續處罰。想問張善政市長，事發後有對負責人開罰嗎？有沒入器材設備嗎？反而事情爆發前的3月17日核准立案，教育局是在幫補習班洗白嗎？

林月琴強調，從整體事件發展來看，教育局在預防機制、事發後的應對速度、以及對補習班負責人的監管等方面，根本存在諸多不足，桃園市政府教育局、社會局、勞動局、婦幼局等相關單位不要互踢皮球，張善政市長應該出來道歉。並深入調查中壢區該補習班的所有違法行為，並全面檢討補習班監管力度的問題，確保桃園市不再發生補習班假教學、真性騷之情事。

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