桃園市政顧問大鬧國會　立院認違規將禁止採訪、綠營要求徹查

記者杜冠霖／台北報導

桃園市政顧問、新黨副秘書長游智彬21日跑到立法院議場二樓直播，除了用性羞辱言語攻擊綠白立委，又與現場媒體、立委助理、立院駐衛警起衝突、甚至偷拍女記者，引起綠營不滿，上週、今（25日）院會也因此杯葛，國民黨希望推反廢死、反戒嚴公投仍無法闖關。對於游智彬行為，立院僅指出，游的行為確實有違反採訪規定，本會期禁止其再來院採訪。民進黨團幹事長吳思瑤表示，譴責、徹查在哪裡？假借空頭公司登載假記者，戕害立法院議事秩序。民進黨要求事實調查、嚴正譴責，而非如韓國瑜輕輕放下。

▲院會持續停擺。（圖／記者屠惠剛攝）



吳思瑤表示，癱瘓議事的是統派人士、假助理，欺負立委、為難議事人員更對現場媒體不禮貌，游智彬上週大鬧議場，要調查真相更要譴責，王鴻薇、羅智強不了解議事規則，權宜問題要優先處理，上周跟今天都提出權宜問題，要徹查游智彬身分並向大會說明，韓國瑜則先要求陳培瑜發言、議程挺進、不處理權宜問題。

秘書處僅調查說明，說禁止鬧事的游智彬先生這會期進入議場採訪，吳思瑤表示，這是對個案非常簡單的處置而已，譴責、徹查在哪裡？台灣威普菸草檢害網路媒體也就是游智彬登載的媒體，光這會期就發放13張採訪證。

吳思瑤質疑，記者證有無浮濫、還夾帶游智彬這樣的統派人士踐踏國會尊嚴，這家媒體是什麼媒體？報導有無跟國會相關？還是假借空頭公司登載假記者，為中國蒐證？民進黨團要求捍衛國會尊嚴，韓國瑜、國民黨不關心國會尊嚴，民進黨在乎，立法院不容被政黨在背後操弄。

吳思瑤指出，且台灣威普菸草檢害網路媒體背後有政黨，也就是金色力量黨主席王郁揚，媒體背後是政黨色彩，不必茶嗎？民進黨要求開放國會，但不代表可以毫無管理藏汙納垢，讓許多假記者戕害立法院議事秩序。民進黨要求事實調查、嚴正譴責，而非如韓國瑜輕輕放下。

對於藍營指控癱瘓議事，吳思瑤強調，國民黨要的不是認真問政，而是要兩個空頭公投盡快表決、弄假成真、挽救罷免如此而已。韓國瑜擺爛不解決，就是放任統派人士滲透國會。而國民黨只想著推進議程，強行表決兩個詐騙公投，要救罷免？

吳思瑤強調，游智彬掛名的「台灣威卜菸草減害網路媒體」，一口氣就發出13位媒體採訪證。已經被踢爆，這13位偽記者裡似乎好幾位都是民眾黨人士，到底還有多少個游智彬堂而皇之潛入國會？事有蹊蹺！疑點重重！為何不查？為何擺爛？