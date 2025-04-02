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接受性招待幫廠商護航！大園區公所承辦人員涉貪被起訴

▲桃園市調處調查大園區公所工務課徐姓承辦人員於2020年間多次接受李姓廠商性招待，還為其護航協助履約與驗收，隱匿李姓廠商違法轉包等情事。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市調處調查大園區公所工務課徐姓承辦人員，2020年間多次接受李姓廠商性招待，還為其護航協助履約與驗收。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署指揮市調處調查大園區公所工務課徐姓承辦人員，涉嫌於2020年間承辦公所包括行道樹維護及道路除草等採購、管理、合約履行等業務，涉嫌多次接受李姓園藝廠商性招待，還幫廠商護航協助履約、協助提報驗收程序與隱匿其違法轉包情事，案經市調處調查後移送桃園地檢署偵辦，桃檢偵結依貪汙罪嫌將徐男與李男提起公訴。

檢調調查，45歲的徐姓男子於2001年間擔任大園區公所駐衛警察，並自2014年12月間借調至區公所工務課，負責承辦大園區行道樹維護及道路除草等採購、管理、合約履行等業務；52歲的李姓園藝公司負責人則於2018年間得標「行道樹維護採購案」，根據合約規定，若廠商表現優良，得以向區公所申請續約一年，李則於翌年向區公所提出增購，徐男為承辦人員簽辦增購案獲准。

李男得標後因徐男遲未辦理公告，遂於2020年2月10日邀請徐男前往桃園區某會館宴飲，席間有女陪侍陪同，共計花費8500元，徐男接受招待後隨即辦理公告，李因而得知徐性好此道，陸續以相同方式持續拉攏徐男，遂於後續除草採購案履約、施工管理與驗收等程序均獲得徐男協助。

市調處還查出，2021年「大園區行道樹採購案」由溫姓廠商得標，因承攬其他採購案致使人力不堪負荷致無法派工，私下全數轉包給李施作，徐男明知廠商違法轉包需陳報區公所，徐男不僅未陳報，竟於接受性招待後，逕行簽辦及完成驗收程序，協助隱匿李違反轉包之事實，案經市調處調查後將全案移送桃檢偵辦。

桃園地檢署歷經年餘偵查於日前偵結，依貪污治罪條例將徐男起訴；同案李姓廠商則依對公務人員為違背職務之行為交付不正當利益罪嫌起訴。

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