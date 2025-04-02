綠營助理遭滲透　王世堅直呼太可怕：匪諜就在你身邊

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉嫌洩漏機密給中國，近日被台北地檢署約談後，以20萬元交保。而盛礎纓也曾待過部分綠委辦公室，讓綠營大為震驚。綠委王世堅今（2日）受訪時表示，增加人力物力查察是一定要，因為匪諜就在你身邊，現在政府的做法應該是外弛內張，平常要面對太多國內大小的事務、建設還有在野黨的杯葛，但應該要通令國安單位，針對共諜、滲透部分，要加緊防範、查察，太可怕了，太可怕這個事情。

對於在野黨質疑，綠營反共還被滲透？王世堅則表示，這不是反不反共的問題而已，他們可能有管道去接觸到，綠營可能被接觸到的是助理、辦公室人員，但其他在野陣營更可怕的是，他們有的是委員本人涉及，這不是更可怕嗎？

王世堅指出，既然身為中華民國台灣的國會議員，那最起碼的愛國家的決心、立法委員本人他一定要堅守這個立場。還好現在被查到的都是助理，但有的國會議員是委員本人去接洽，這是不得了的事情，朝野都應該引以為戒。

在野黨批評，柯建銘上午在司法法制委員會一個人講很久？王世堅表示，總召可能在講他的感觸跟心聲，既然已經是談話會，也沒有人會去計較這些，反正都已經甲動到現場了，也是在防範議程上會不會有什麼變卦，所以黨團全體的委員也都到現場去，當然除了看守委員會現場外，委員大概各忙各的，都還要用手機聯絡整天的行程，有很多協調、會勘。

王世堅指出，每位立法委員不分朝野，其實大家有兩大任務，不只要問政還有地方的服務，其實是忙得不可開交，自己才會說盡量透過朝野協商解決問題，這才是最好的民主的機制，因為每一位委員都忙得不得了，所以協商還是必要的，

王世堅呼籲在野黨，既然執政黨都敞開心胸，那希望在野黨也能開誠布公來協商，用朝野協商來化解一些不必要的對立，大家共同為國家來做事，這才是對的。