罷免宣傳片「藍二代吐心聲」　吳崢鼻酸：曾和家人為馬英九當選歡呼

▲Taiwan Action影片第4支罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）



記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免烽火連天，日前上百位台灣影視工作者響應大罷免行動，發起「Taiwan Action影片計畫」，透過影片喊話以罷免不適任藍白民代為目標，引起極大討論。今（2日）再度推出第4支罷免宣傳片，由藍營後代站出來訴求。同樣藍營後代的吳崢表示，影片讓他看到鼻酸，裡面講的，是他和家人的生命軌跡，自己也曾和家人為馬英九當選歡呼，直到中華民國國旗被搶下來折斷，爺爺奶奶用大半的失命對抗共產黨，在台灣這塊土地安分生養，現在自己也要做一樣的事。

「Taiwan Action影片計畫」今日推出第4部罷免宣傳影片，以「他們愛的不是你」為題，透過藍營後代丘美珍訴說心路歷程，片中她提到「身為藍營後代，直到2012年，我在總統大選投的還是馬英九，但2014年的服貿協定，讓我發現，國民黨開始親共了，時代變了，國民黨也變了」。宣傳片尾她強調，「不久之後，立法院的大門在你身後轟然關閉，將你隔離，你終於發現，你的同志愛的只是權力，而不是人民，『給那些變紅的國民黨人』」。

對該宣導片內容，吳崢表示，這支影片讓他看到鼻酸，裡面講的，是他和家人的生命軌跡，也是更多人的故事，父親和母親的家族，都在1949年來到台灣，躲避戰亂、躲避共產黨，爺爺是黃埔軍人，從抗日一路打到抗共，奶奶，和影片中說的一樣，腰纏碎金逃離家園。

吳崢指出，同樣身為藍營後代，2008年自己還沒有投票權，和家人一起為了馬英九的當選歡呼雀躍，但選後，中共大員陳雲林來到台灣，國民黨執政下警察把民眾舉的中華民國國旗搶下來折斷，當時看到畫面我愕然了，原來國民黨已不再維護中華民國，已經變成唯共產黨是從？

吳崢直言，後來自己走上政治這條路，即便現在我知道，如果我的爺爺奶奶還在，他們的政治立場可能會和我不同，但我知道，他們用大半的失命對抗共產黨，在台灣這塊土地安分生養，哺育家庭，所以有了我。

吳崢指出，現在自己也要做一樣的事，當年擋不住中共，我的家族被迫逃離，現在我必須全力守護台灣，才不會讓未來我的子孫重複相同的命運。

Taiwan Action公民罷免影片計畫表示，近期因二階連署逐漸接近倒數階段，許多民眾對於連署進度開始出現焦慮不安的集體情緒，然而更多跨越族群的聲音也紛紛挺身而出，不僅台灣文學作家串聯支持大罷免已獲得破千位連署，更有傳統被視為藍營大本營的退役將領和飛行員挺身反共支持罷免。