花蓮議長挺「罷免傅崐萁」挽回藍民意　蔣萬安：為罷而罷傷害民主

▲蔣萬安指「為罷而罷」只會傷害台灣民主。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

全台大罷免浪潮來襲，罷團將屢有爭議的立院國民黨團總召傅崐萁視為「頭號目標」；曾為國民黨籍的現任花蓮縣議會議長張峻今（2日）發出長文，表示自己反對大罷免，但是支持罷免傅崐萁，否則國民黨將走向泡沫化，成為陪葬品。面對會不會支持張峻支持罷免傅崐萁言論，台北市長蔣萬安僅說，為罷免而罷免的政治操作，只會傷害台灣民主。

蔣萬安2日上午出席南港區與里長座談會，繼上次中山區里長座談有藍委王鴻薇到場外，這次藍委李彥秀也親自出席里長座談會。被問到這次邀請李彥秀參加里長座談會，是否為因應大罷免？蔣萬安表示，今天是南港區里長座談會，每一場都很歡迎中央立委、地方議員來參與關心市政。

蔣萬安指出，李彥秀非常認真，幾乎只要跟地方有關的會議，她都會盡可能參與，今天座談也循慣例參加，了解地方心聲，以及在中央如何協助地方解決各項問題，謝謝李彥秀。媒體追問，有沒有邀請綠委？蔣萬安回應，都有邀請，歡迎大家來參加。

而李彥秀則說，自己跟蔣萬安一起來關心地方、了解地方問題，以及看後續如何解決，本來就是地方民代重要的責任跟工作；對於大罷免，自己對每場選舉向來都是謹慎小心、全力以赴，她從政26年，過去的所作所為，所有港湖居民眼睛是雪亮、耳朵是清楚的，「我們會盡最大的努力」。

至於張峻今早表態反對大罷免，但支持罷免傅崐萁，讓國民黨重新獲得人民的信任、重回執政，是否支持張峻的言論？蔣萬安說，自己再三強調立場，為罷免而罷免的政治操作，只是傷害台灣的民主，絕對支持像李彥秀在內的優質委員，持續關心地方、跟市政府合作，全力為市政來打拚。