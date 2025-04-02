民進黨取消勞動部報告為堵周萬來　國民黨團轟：為大罷免癱瘓國會

▲立法院司法法制委員會現場只有民進黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨團為了阻擋國民黨團所提出的「反廢死」、「反戒嚴」的兩項公投案，將立法院院會整整癱瘓4天；今日還變更司法及法制委員會、衛環委員會議程，為了就是要賭秘書長周萬來。國民黨團痛批，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤帶頭查封立法院議場、杯葛施政總質詢、打臉行政院長卓榮泰是公然癱瘓院會、毀憲亂政。

國民黨團指出，民進黨團更加碼要癱瘓立法院八個委員會。本週一在教育及文化委員會不斷提出散會動議杯葛「還電於民」修法、在內政委員會冗長發言抵制「還假於民」修法、今天又把內政、經濟、衛環委員會原本的會議及考察取消，在司法法制委員會安排「立法院擴建專案報告」，卻自己排案自己霸佔主席台，民進黨當家鬧事、癱瘓政府、癱瘓國會的手法，没有他做不到，只有你想不到，「秀下限！無底限！」。

國民黨嗆，一個坐擁3兆中央政府總預算的行政院、執政黨黨團，宣稱連衛生紙都買不起，現在突然安排立法院擴建的專案報告，把立法院秘書長、議事處處長找來備詢。明顯是要私設刑堂、公器私用、挾怨報復、霸凌基層公務員，國民黨團完全不能接受，更無法認同，國民黨團將全體抵制本次專案報告，表達對民進黨政府、民進黨團當家鬧事、毀憲亂政，最嚴正的抗議及不滿。

藍委陳菁徽也說，衛環委員會原本安排勞動部要來做就安基金報告，民進黨昨天下4點發取消會議通知，為什麼民進黨帶頭做薪水小偷？民進黨已經癱瘓4天院會，每天院會都是113位立委、文武百官以及國會聯絡人，每天等於燒掉人民納稅錢1千多萬。

陳菁徽強調，審計部清楚寫下就安基金有7200多萬都是名不符實項目，勞動部還說希望編列公務預算填補，這樣開演唱會、送禮物、裝潢辦公室這些錢應該全民來買單嗎？當初勞動部長洪申翰說絕不護航，但他們全黨護貪污腐敗官員，癱瘓會議，下禮拜由國民黨召委蘇清泉排案時，希望能安排會議，釐清就安基金的弊端。

