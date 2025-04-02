質疑柯建銘遭中共滲透　國民黨：為何一直阻擋台灣能源政策？

▲國民黨召開「民進黨大惡罷若贏，院長柯建銘，別再空喊亡國感，重啟核電能備戰！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

共軍東部戰區昨日起於我周邊演訓，引發熱議，過去綠委林岱樺就曾質疑，LNG船受軍演影響未依時程進港，問題很棘手。國民黨今（2日）舉行「民進黨大惡罷若贏，院長柯建銘，別再空喊亡國感，重啟核電能備戰！」記者會，要求重啟核電。國政基金會副執行長凌濤質疑，民進黨團總召柯建銘一直阻擋台灣能源政策，是不是因為柯建銘的孩子在對岸做生意，讓柯建銘對能源政策的口徑、對台灣民主的大罷免，都受到了共諜的控制與滲透？

國民黨召開「民進黨大惡罷若贏，院長柯建銘，別再空喊亡國感，重啟核電能備戰！」記者會。凌濤表示，中共連續2天宣布在台灣周邊舉行聯合演訓，造成台海緊張，國民黨要表達嚴正譴責，他強調，維護兩岸和平是台灣人民最深的期待，任何一方挑起對抗，全世界都不樂見，今日的中共軍演看起來就是要封鎖台灣的能源、軍備運補，國民黨要嚴厲譴責。

凌濤還說，現在台灣天然氣發電的比例很高，每一天大約需要靠一艘LNG船運補，如果台海被中共封控，賴政府的國安機制毫無因應，唯有核電才能保台。

至於柯建銘昨阻止記者訪問經濟部長郭智輝，國民黨副發言人康晉瑜質疑，當立法院院長已經沒辦法滿足柯建銘，他想要劍指總統大位？他強調，柯建銘的官威竟然可以大到阻止經濟部長郭智輝發言？更誇張的是，柯建銘竟然當眾開始抹黑、羞辱記者，說記者都是要害郭智輝。

康晉瑜批，記者詢問民眾關心的國際大事、兩岸情勢、民生電價等問題到底有何錯？民進黨團總召就可以如此囂張、跋扈？「惡罷若贏，院長柯建銘」，台灣民眾可以接受嗎？

康晉瑜續指，柯建銘大到竟然想要代替經濟部長宣布有關水價的政策，柯建銘說「不漲水價」，結果正牌的經濟部長郭智輝說「他不知道」，問現在的經濟部長到底是郭部長還是柯部長？現在的卓榮泰內閣到底是卓內閣還是柯內閣？請問現在是賴政府，還是柯建銘政府？他強調，民進黨從上到下被柯建銘一個人綁架，現在所有人要集體上柯建銘的車，是要民進黨集體翻車嗎？請民進黨政府出來給民眾一個交代，不要再讓柯建銘綁架整個政府。

凌濤呼籲重返核電保障能源安全應該是首要之務，才能有作戰跟備戰的基礎準備。能源議題已經成為國安危機，民進黨卻還在搞惡罷？柯建銘阻擋郭智輝發表能源政策，柯建銘為何一直阻擋台灣的能源政策？檢調查出前立法院長游錫堃遭到共諜滲透，令人質疑柯建銘的孩子在對岸做生意，會不會讓柯建銘對能源政策的口徑、對台灣民主的大罷免，是否也是受到了共諜的控制與滲透？