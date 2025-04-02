游錫堃前助理涉洩密給中共　藍委諷：我成了共諜最想罷免的人

▲游錫堃前助理涉洩給中共 。（圖／國民黨立委廖先翔提供）



記者崔至雲／台北報導

前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉嫌洩漏機密給中國，近日被台北地檢署約談後，以20萬元交保。國民黨立委廖先翔2日表示，沒想到真正的中共同路人就出現在民進黨與罷團內，也沒想到，他成了共諜最想罷免的人。

今傳出前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉嫌洩漏機密給中國大陸，因盛礎纓還曾於多位綠委辦公室任職，此事發生後民進黨內部立即展開清查，據了解，查出還有民進黨立委辦公室助理赴澳門交付機密資訊，民進黨中央高度重視，並已進入司法調查階段。

廖先翔直言，「共諜就在罷團裡！罷免我的團體裡，竟然有真正的共諜—盛礎纓（民進黨助理）！」他涉嫌在澳門交付機密資料給中共，並遭調查局約談交保，而他在罷團體裡的實際角色是什麼？推動罷免到底有什麼動機？大家交付的個資真的安全嗎？之前罷團群組就有人提醒個資外洩，現在看來增添了幾分可信度。

廖先翔提到，指控別人賣台結果自己送台（積電），指控別人共匪結果自己是共諜，台灣的政治就是這麼荒謬，有句話是這麼說，「台灣人的一生就是—出生、中共同路人、死亡，除非你加入民進黨。」沒想到真正的中共同路人就出現在民進黨與罷團內。

廖先翔說，台灣的政治烏煙瘴氣，民進黨為了自身的政治利益不斷挑釁對岸讓台海危機升溫，除了製造外部敵人也在內部製造分裂搞大罷免，最終的結果就是全台灣人民都是輸家，當發生戰爭，只有賺夠了的民進黨可以逃出台灣置身事外，而那些被操控的棋子們民進黨連一個對不起的眼神都不會施捨的。