涉當共諜綠委助理曝光！賣情資6年撈百萬　20萬交保+科技監控

▲曾任立法院長游錫堃辦公室助理的盛礎纓涉共諜案，被檢察官諭令交保20萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

在立法院民進黨團活躍的立委助理盛礎纓，涉嫌從2019年起，多次攜帶國安機敏資料到中國交給對岸情治人員，並因此獲得上百萬元報酬，台北地檢署3月間指揮調查局搜索約談後，依違反《國安法》罪嫌，諭令盛礎纓交保20萬元並實施科技監控，檢調單位正追查全案有無共犯。

盛礎纓曾任立法院長游錫堃辦公室助理，也在立委羅美玲、郭昱晴、許智傑等人辦公室工作過，據了解，他最後一個國會工作是在羅美玲辦公室，但在3月間突遭解職，目前並無工作。他在獲交保當天面對媒體詢問，未發一語。

檢調接獲情資，盛礎纓疑似在2019年間，經同學牽線前往中國，因此結識對岸情治人員，之後盛礎纓多次攜帶資料前往，每次可獲得數萬元的現金資助，COVID-19新冠疫情擴散後，雙方無法繼續面交，改以虛擬貨幣交易，累積下來，盛礎纓涉嫌賣資料所得恐逾百萬元。

台北地檢署3月25日指揮調查局國安站展開行動，檢察官訊問後依《國安法》諭令盛礎纓交保，專案小組正釐清盛礎纓交付對岸的資料來源是否與立委調閱國安機敏文件有關，並追查是否有其他共犯涉案。