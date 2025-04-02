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前助理遭中共滲透洩密　一票綠委訝異：現在滲透已經到這樣

▲▼游錫堃聯訪 立法院 國會改革 院長選舉相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉嫌洩漏機密給中國，近日被台北地檢署約談後，以20萬元交保。而盛礎纓也曾待過部分綠委辦公室，就包含郭昱晴、羅美玲、許智傑。郭昱晴今（2日）受訪時表示，他在辦公室待不到1個多月就離開，主要是擔任社群小編。羅美玲也坦承訝異，並指出盛員主要處理質詢稿的準備，也不會經手機敏資料。許智傑則指出，他在辦公室主要負責寫法案，聽到很意外，現在滲透已經到這樣。

對於該前助理傳出涉共諜案，郭昱晴表示，去年7月份很短暫在她的辦公室待過，那時候剛好有兩位辦公室同仁離職，人數不夠的情況下，被介紹進來，沒多久就去美國，後來在辦公室待不到1個多月就離開，因為跟其他同事相處有一些狀況，基於這個理由就請他離開，前後不到兩個月。

至於該員是否會接觸國安資料？郭昱晴直言，完全沒有，他進來之後是擔任社群小編、剪一些影片，自己是在教育文化委員會，基本上國防外交部分她能得到的資訊，幾乎沒有，立委機密資料只有我個人看過，看完就銷毀，助理跟主任都不會接觸到，當時直接把對方請辭，因為覺得他不適任。

郭坦言，有點意外，他在辦公室時間很短，自己也沒有特別詢問狀況，安安靜靜的，但她跟同仁相處上有一些隔閡，自己比較注重大家相處的狀況，基於這個理由就請她離開，後來看到他在其他委員辦公室，就沒有特別關心。

而盛礎纓最後一個國會工作則是在羅美玲國會辦公室，羅美玲受訪時表示，該員已經離職了，辦公室也是這兩天才知道，目前也狀況外，這部分就讓檢調調查。至於他的工作狀況？羅坦言，聽到消息非常驚訝，報導出來後才比較清楚，他也許涉及一些國安的狀況。

至於該員是否經手過機敏資料？羅美玲表示，完全沒有，他負責辦公室質詢的部分，會幫忙準備，其他部分完全沒有，後來在2月就離開了，原因只說生涯規劃，辦公室完全不知道發生什麼事情。
 

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