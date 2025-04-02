安養院老翁「曾加國民黨」被冒名連署罷黃捷　家屬收證人通知書氣炸

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，國民黨喊出「以罷制罷」，發動罷免多位綠委，然而第一階段累積1748份死亡連署、更頻頻傳出冒名連署狀況情事，被質疑大量抄寫名冊。昨又爆出，1名行動不便、人在安養院的老翁，莫名成為連署罷免高雄綠委黃捷的參與者，還被調查局傳喚去作證，讓其家屬相當不滿。對此，黃捷今（2日）表示，再次證實，國民黨針對民進黨立委發起的惡罷報復，明顯是組織性偽造文書，甚至連安養院的長輩都不放過，手上有高雄國民黨黨員名冊能抄的，除了高雄黨部主委柯志恩，還能有誰？

昨一名民眾爆料，自己的岳父之前是職業軍人，現在在安養院不可能外出，卻收到法務部調查局高雄市調處的「證人通知書」，案由為「公職人員選舉罷免法等案件」，岳父已經在安養院根本不可能外出，哪裡來的機會可以跟選罷法案件扯上關係？後來回電詢問，才知是罷免民進黨立委黃捷的案子，一個已經在安養院身體不好的老人，怎麼有辦法去參加罷免黃捷的連署阿？問了才知道，原來以前岳父有參加過中國國民黨。

對於冒名連署狀況，黃捷表示，這是她的罷免案中的第二件，當事人在毫不知情的情況下被偽造文書。這位甚至是收到調查局約談的作證通知，才知道在安養院的家人被盜用個資簽連署。兩件的共同點是，以前都曾有中國國民黨黨員身分。這又再次證實，國民黨針對民進黨立委發起的惡罷報復，明顯是組織性偽造文書。

黃捷直言，從台北黨部主委黃呂錦茹、台南黨部主委謝龍介、到高雄黨部主委柯志恩，都應該儘速出面說明，是不是非法提供黨員名冊抄罷免連署？這種洩露個資又偽造文書的連署，不僅沒有正當性，而且非常可惡，更造成民眾恐慌跟不便。

對於藍營罷免連署抄名冊狀況，黃捷也喊話，希望檢調可以儘速偵辦，也希望柯志恩能夠坦白以對、勇於承擔，不要像台北黨部黃呂錦茹，把鍋推給一個青年黨工扛。