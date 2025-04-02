前助理涉遭中共滲透洩密　游錫堃：「行為有點異常」未續聘

▲前立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉嫌洩漏機密給中國大陸，近日被台北地檢署約談後，以20萬元交保。游錫堃今（2日）表示，對本案沒有特別意見，只盼勿枉勿縱，而盛礎纓是經他人推薦，在2022年4月中旬到職，但過程中發現其「行為有點異常」，因此不滿一年時間未再續聘。

而盛礎纓也曾待過包含郭昱晴、羅美玲、許智傑等多位綠委辦公室。對於該前助理傳出涉共諜案，綠委郭昱晴指出，他在辦公室待不到1個多月就離開，主要是擔任社群小編。羅美玲也坦承訝異，並指出盛員主要處理質詢稿的準備，也不會經手機敏資料。許智傑則指出，他在辦公室主要負責寫法案，聽到很意外，現在滲透已經到這樣。

至於該員是否會接觸國安資料？郭昱晴直言，完全沒有，他進來之後是擔任社群小編、剪一些影片，自己是在教育文化委員會，基本上國防外交部分她能得到的資訊，幾乎沒有，立委機密資料只有我個人看過，看完就銷毀，助理跟主任都不會接觸到，當時直接把對方請辭，因為覺得他不適任。

郭坦言，有點意外，他在辦公室時間很短，自己也沒有特別詢問狀況，安安靜靜的，但跟同仁相處上有一些隔閡，自己比較注重大家相處的狀況，基於這個理由就請對方離開，後來看到他在其他委員辦公室，就沒有特別關心。

而盛礎纓最後一個國會工作則是在羅美玲國會辦公室，羅美玲受訪時表示，該員已經離職了，辦公室也是這兩天才知道，目前也狀況外，這部分就讓檢調調查。至於該員的工作狀況？羅坦言，聽到消息非常驚訝，報導出來後才比較清楚，他也許涉及一些國安的狀況。

至於該員是否經手過機敏資料？羅美玲表示，完全沒有，盛負責辦公室質詢的部分，會幫忙準備，其他部分完全沒有，後來在2月就離開了，原因只說生涯規劃，辦公室完全不知道發生什麼事情。