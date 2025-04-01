川普暗示DOGE將在「某時間點」喊停　馬斯克將離開白宮

▲川普暗示馬斯克和政府效率部工作可能在未來某一時間點喊停。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普近日暗示，在解僱數萬名政府僱員後，主掌政府效率部（DOGE）的億萬富豪馬斯克可能將在近期回歸自己的公司本業。川普說，馬斯克還有一家「大公司」需要經營，但他同時提到只要還有可能，他就會繼續把馬斯克留住。

根據美媒POLITICO報導，川普3月31日向媒體談到馬斯克（Elon Musk）和他的政府效率部時表示，「我認為他很了不起，但他還有一家大公司需要經營，所以在某個時間點他將會回去。」川普還說，「如果他也願意，我還會繼續把他留下來。」

另據CNN報導，被問到馬斯克離任後政府效率部是否會繼續運作，川普則說，他相信聯邦機構負責人已經學到很多官員如何獨立開展工作的方法。川普又補充說，「你知道的，在某個時間點，我認為它將會結束。」

政府效率部自成立以來就面臨許多爭議，主掌該機構的馬斯克對美國聯邦政府進行大幅度「瘦身」，解僱數以萬計的政府僱員，其中包括裁撤美國國際開發署（USAID）和美國和平研究所（USIP）等聯邦機構，導致公眾憂心政府效率部所造成的社會動盪。根據尼皮亞克大學（Quinnipiac University）的民調，有超過半數選民認為，馬斯克和政府效率部的作為正在對美國造成傷害。

儘管政府效率部的名稱中也有一個「部」字，但該機構實際上並非聯邦政府中的一個部門，而是一個由美國總統辦公室建立的臨時組織，成立的主要目的是為了減少不必要的政府支出。因此馬斯克實際上被歸類為臨時政府僱員，其服務上限為130天。若依照此任職期限，他將在五月底結束在白宮的工作。

然而，一名白宮官員二月份時曾向POLITICO透露，馬斯克與川普的合作關係還看不到結束的跡象，並強調馬斯克會一直在白宮待下去。

先前馬斯克接受Fox News訪問時則說，政府效率部的工作進展順利，預計可在時間內替美國聯邦政府節省1兆美元的政府開支。外界推測，若以130天為基準，政府效率部可能在五月底前完成此目標，屆時可能也是馬斯克卸下白宮職務，回歸公司營運的時間點。