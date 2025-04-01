　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普暗示DOGE將在「某時間點」喊停　馬斯克將離開白宮

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）

▲川普暗示馬斯克和政府效率部工作可能在未來某一時間點喊停。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普近日暗示，在解僱數萬名政府僱員後，主掌政府效率部（DOGE）的億萬富豪馬斯克可能將在近期回歸自己的公司本業。川普說，馬斯克還有一家「大公司」需要經營，但他同時提到只要還有可能，他就會繼續把馬斯克留住。

根據美媒POLITICO報導，川普3月31日向媒體談到馬斯克（Elon Musk）和他的政府效率部時表示，「我認為他很了不起，但他還有一家大公司需要經營，所以在某個時間點他將會回去。」川普還說，「如果他也願意，我還會繼續把他留下來。」

另據CNN報導，被問到馬斯克離任後政府效率部是否會繼續運作，川普則說，他相信聯邦機構負責人已經學到很多官員如何獨立開展工作的方法。川普又補充說，「你知道的，在某個時間點，我認為它將會結束。」

政府效率部自成立以來就面臨許多爭議，主掌該機構的馬斯克對美國聯邦政府進行大幅度「瘦身」，解僱數以萬計的政府僱員，其中包括裁撤美國國際開發署（USAID）和美國和平研究所（USIP）等聯邦機構，導致公眾憂心政府效率部所造成的社會動盪。根據尼皮亞克大學（Quinnipiac University）的民調，有超過半數選民認為，馬斯克和政府效率部的作為正在對美國造成傷害。

儘管政府效率部的名稱中也有一個「部」字，但該機構實際上並非聯邦政府中的一個部門，而是一個由美國總統辦公室建立的臨時組織，成立的主要目的是為了減少不必要的政府支出。因此馬斯克實際上被歸類為臨時政府僱員，其服務上限為130天。若依照此任職期限，他將在五月底結束在白宮的工作。

然而，一名白宮官員二月份時曾向POLITICO透露，馬斯克與川普的合作關係還看不到結束的跡象，並強調馬斯克會一直在白宮待下去。

先前馬斯克接受Fox News訪問時則說，政府效率部的工作進展順利，預計可在時間內替美國聯邦政府節省1兆美元的政府開支。外界推測，若以130天為基準，政府效率部可能在五月底前完成此目標，屆時可能也是馬斯克卸下白宮職務，回歸公司營運的時間點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大甲鎮瀾宮「起駕宴」大場面　席開1500桌創下紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

流行歌曲話當年／繁花裡，《執迷不悔》

川普暗示DOGE將在「某時間點」喊停　馬斯克將離開白宮

快訊／印尼班達海「規模5.7地震」！震源深度140公里　東帝汶有感

美女網紅控「馬斯克斷金援」賣車養小孩　他回擊：已給8300萬

美「淫魔富商」受害者突曝全身瘀青照！　自爆重傷住院：剩4天壽命

66歲剖腹產！　10寶媽「53歲後生8胎」：都是自然受孕

共軍演習時機巧合！　CNN曝「2用意」：考察美護台決心

共軍演訓！日政府高度關注「對中表憂慮」　重申台海和平重要性

夫妻與女兒「陳屍2600萬豪宅」！另外2孩在上學　不知已成孤兒

藏壽司遭惡搞！空盤回收口丟「用過保險套」超噁1幕曝　業者回應了

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

流行歌曲話當年／繁花裡，《執迷不悔》

川普暗示DOGE將在「某時間點」喊停　馬斯克將離開白宮

快訊／印尼班達海「規模5.7地震」！震源深度140公里　東帝汶有感

美女網紅控「馬斯克斷金援」賣車養小孩　他回擊：已給8300萬

美「淫魔富商」受害者突曝全身瘀青照！　自爆重傷住院：剩4天壽命

66歲剖腹產！　10寶媽「53歲後生8胎」：都是自然受孕

共軍演習時機巧合！　CNN曝「2用意」：考察美護台決心

共軍演訓！日政府高度關注「對中表憂慮」　重申台海和平重要性

夫妻與女兒「陳屍2600萬豪宅」！另外2孩在上學　不知已成孤兒

藏壽司遭惡搞！空盤回收口丟「用過保險套」超噁1幕曝　業者回應了

清明連假車輛定檢　中壢監理站：南桃園22家代檢廠暫停服務

歡慶兒童節　大江購物中心舉辦「大江快樂時光」繪畫比賽

流行歌曲話當年／繁花裡，《執迷不悔》

許瑋甯捐10萬獎金鼓勵劇本創作　許願拍喜劇「想當早餐店老闆娘」

《我獨自升級》封神！評價數狂飆70萬破「航海王、鬼滅」紀錄

川普關稅戰將公布！3大預測方向　4檔債券ETF對沖衰退風險

財報變財爆！2檔下周起停止買賣　5家變更交易

#大馬 #天然氣 管道 #爆炸 ！ 火焰 #蕈狀雲 衝天「降石頭雨」

國際熱門新聞

大馬天然氣管道爆炸　蕈狀雲竄天燒成火山

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

緬甸「火化屍體」堆成山！

即／印尼班達海規模5.7地震！震源深度140公里

大馬爆炸63傷！燒毀49民宅　玻璃炸裂亂射

台婦受困倒塌飯店　不幸罹難

唯一醫師不做了！小鎮祭千萬年薪招新人

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

共軍演習時機巧合！CNN：考察美護台決心

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

川普對等關稅將開徵！美股受惠1領域反漲417點　聯電ADR飆逾9％

華爾街日報：美國擬全球20%齊頭關稅

曼谷政府大樓出現裂痕　急疏散百人

男童朝空中扔石頭　引爆「天劫」亡

更多熱門

相關新聞

美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

美廠也中槍！川普關稅明上路　大摩點名17家業者受衝擊

美國總統川普上任後首發關稅戰即將在明（2）日正式公告上路，不過美系券商摩根士丹利（大摩）最新報告預測，包括汽車、服飾進口及鞋類3產業遇到大麻煩，共17家業者將受到衝擊，其中不乏通用汽車、福特等美系大廠。

共軍演習時機巧合！CNN：考察美護台決心

共軍演習時機巧合！CNN：考察美護台決心

美國防長前腳剛走　學者：共軍避免與美直接衝突

美國防長前腳剛走　學者：共軍避免與美直接衝突

簽書會「0人參加」超心碎　女暖舉讓他變暢銷作家

簽書會「0人參加」超心碎　女暖舉讓他變暢銷作家

年薪超過190萬！14種「在家工作」高薪自由

年薪超過190萬！14種「在家工作」高薪自由

關鍵字：

川普馬斯克政府效率部DOGE美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！

大地震　泰潛水員驚見魚群「躺平」奇景

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

曾國城2度伸鹹豬手！

大馬天然氣管道爆炸　蕈狀雲竄天燒成火山

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

女星車震「誤踢排檔」滑出巷口

左腎積水、輸尿管結石　柯文哲明動手術

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼

假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」1死1傷

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

不爽亂停車！百萬休旅先頂再撞

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面