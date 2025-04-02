美準參聯主席：延續「戰略模糊」　視台灣需求維持足夠自衛力

▲美國準參謀首長聯席會議主席凱恩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國準參謀首長聯席會議主席凱恩（John D. Caine）1日表示，台海軍事實力「嚴重失衡」，若其人事案獲得通過，將檢視台灣防衛需求並提出建議。他並重申總統川普（Donald Trump）維持現狀的政策立場，反對任何一方片面改變現狀，並支持台灣維持足夠的自我防衛能力。

凱恩在聯邦參議院軍事委員會任命聽證會前，提交書面答覆指出，中共持續推進軍事現代化，解放軍具備在台灣周邊及區域展開行動的能力，相較之下台灣軍力明顯較小，缺乏多項關鍵能力。他表示如果獲得任命，將與國防部長與印太司令部密切合作，針對台灣的軍力與需求提出建議；對於是否應轉向戰略清晰，凱恩重申落實川普政策，維持戰略模糊，並強調不支持任何一方片面改變現狀。

凱恩也提到，美國須深化與盟國合作，包括推動美日聯盟現代化、擴大AUKUS安全合作，及強化聯合作戰與彈藥生產維修能力。

談及中國軍力時，凱恩指出，中國擁有超過370艘艦艇與潛艦，其中包括140多艘主要水面作戰艦艇，是全球規模最大的海軍之一；空軍與火箭軍也持續發展先進裝備與技術，儘管如此，解放軍在指揮、後勤與城市戰等方面仍有不足，而且缺乏現代戰爭經驗。

凱恩曾是F-16戰機飛行員，並以退役將領身分獲川普提名為參謀首長聯席會議主席。在正式上任前，他必須先晉升為四星上將，並通過參議院審核。與過往多位出任此職的將領不同，凱恩未曾主掌軍種或聯合作戰司令部，其軍旅生涯可說打破傳統路線。