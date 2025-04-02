白宮：川普關稅4／2立即生效　傳新選項「稅率比20%低」

▲川普將宣布關稅。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）1日表示，美國總統川普（Donald Trump）即將於明日正式宣布的「解放日」關稅措施，將於宣布後立即生效。不過知情人士透露，川普政府正在研擬第三種關稅選項，稅率可能低於20％的普遍關稅選項。

法新社報導，李威特在記者會中指出：「我的理解是，關稅措施在明天宣布後就會立即生效」，並表示她已與川普總統針對該議題進行過討論。川普預計於美東時間2日下午舉行記者會，對外公布新一輪針對各國的對等關稅政策。

李威特日前預告，川普即將發布的關稅計畫，將撤回數十年來剝削美國的不公平貿易安排，「是時候落實對等，也是總統採取歷史性變革，為美國人民做出正確決定的時候了。」她並透露，川普內閣成員將共同出席這場宣布活動。

川普近來多次強調，美國長年受到「來自世界各國的敲詐與不公平待遇」，因此實施對等關稅勢在必行。他將4月2日定為美國的「解放日」（Liberation Day），表示，「我們會非常友善。相對來說，我們會非常仁慈。」

不過，知情人士透露，美國貿易代表署（USTR）目前正研擬第三種關稅選項，即對部分國家徵收全面關稅，但稅率可能不如目前提出的20％普遍關稅那麼高。據了解，在新提案出爐前，川普政府曾考慮實施20％的普遍關稅，惟該選項已引發產業與勞工團體強烈反對。

此外，部分共和黨參議員也表達疑慮，並透露若實施該關稅方案，他們將考慮支持由民主黨提出的一項決議案，挑戰總統引用緊急關稅權力。該決議案預定於周三進行唱名表決。

李威特補充說，川普已於1日與其貿易團隊會晤，最終敲定「對等關稅」計畫，目標是重塑美國與貿易夥伴間的關係，確保公平互惠。白宮表示，相關細節將於川普2日下午正式對外公布。