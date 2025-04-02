川普關稅戰升溫　歐盟與中日韓「報復性措施」準備好了

▲衛報形容，川普2.0上任以來，顛覆了過去80年的跨大西洋盟友關係。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普預告4月2日宣布對等關稅政策，而歐盟、加拿大、中日韓等重要貿易夥伴，也紛紛提出報復性的反制措施，嚴陣以待。

歐盟

歐盟3月宣布對美國鋁及鋼鐵課徵關稅，並且揚言4月起「分階段」向價值約260億歐元的美國商品徵收關稅，受影響商品包括摩托車、牛仔褲、波本威士忌等。與此同時，歐盟也正在討論價值180億歐元的第2批對美關稅，受影響商品包括家禽、牛肉、海鮮、堅果。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟有一個「強力計畫」，旨在報復川普關稅，但更傾向進行談判。她1日預告，下一批面臨關稅的美國產業，包括半導體、製藥業與木材業。

▼3月30日，第13屆中日韓三方經濟貿易部長會議，在韓國首爾舉行。（圖／達志影像／美聯社）

中日韓

3月30日，中國、日本、南韓針對強化彼此自由貿易達成共識，以應對川普新關稅所帶來的挑戰，這也是3國睽違5年再度舉辦部長等級經貿會議。其中，中國迅速對美國黃豆等農產品，課徵10%至15%的報復性關稅。

加拿大

加拿大3月宣布，對價值約300億加幣的美國商品課徵關稅，包括電腦、運動器材、鋼鐵與鋁製產品等。新任總理卡尼（Mark Carney）也在3月28日向川普預告，美國4月2日宣布關稅政策之後，「他的政府也將實施報復性關稅，保護加拿大工人與我們的經濟」。

至於美國另一個重要的北美貿易夥伴墨西哥，則要等到4月初才會做出全面回應。