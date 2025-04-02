中共對台軍演　白宮：反對片面以武力或脅迫改變現狀

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

中國解放軍東部戰區1日宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，自當日起在台灣周邊展開聯合演訓。白宮則做出回應，美國總統川普（Donald Trump）強調維護台灣海峽和平的重要性，並重申美方反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的意圖。

國防部指出，截至1日清晨6時止，解放軍出動71架次軍機、21艘軍艦及4艘海警船，分別於台灣海峽、台灣周邊及西太平洋海空域實施聯合演訓。國軍透過聯合情監偵手段嚴密掌握情勢，並應處相關威脅。此外，中國山東號航空母艦艦隊目前位於台灣東南方約220浬處。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）於美東時間1日中午的記者會中表示，白宮國家安全會議（NSC）於早上向她簡報情勢。總統川普強調，台海和平對全球穩定至關重要，並鼓勵以和平方式處理兩岸分歧。

李威特進一步指出，川普也重申，美國一貫反對任何片面以武力或脅迫手段改變台海現狀的行動，這項立場明確且堅定。

中國國台辦發言人朱鳳蓮當天聲稱，此次軍演是針對台灣方面近期將中國界定為「境外敵對勢力」、並宣布17項應對統戰滲透策略的「嚴厲懲戒」。

面對解放軍的高強度軍事行動，國防部表示，已評估解放軍威脅及後續可能發展，並啟動「立即備戰操演」。目前國軍仍以常備部隊戰備兵力為基礎，進行嚴密應處，展現堅定防衛決心。