藏壽司遭惡搞！空盤回收口丟「用過保險套」超噁1幕曝　業者回應了

▲ 藏壽司空盤回收口竟被人丟棄保險套 。（組圖／達志影像、翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本2023年爆出壽司郎顧客舔醬油瓶等一連串餐廳惡搞事件，引發食安危機，未料另一間連鎖壽司品牌「藏壽司」近日也出事，一名顧客發現投入空盤的回收孔竟出現疑似用過的保險套，照片曝光後震驚眾多網友，業者對此也回應，正考慮採取法律措施。

綜合News PostSeven等日媒，一名網友3月28日在社群平台X上傳一張照片，可見藏壽司空盤回收孔出現一個已開封的保險套，配文寫下，「是誰在這裡做了那種事？」

原PO事後將帳號設為私人，但早就被眼明手快的網友截圖轉傳，至今累積逾943萬觀看。許多人聯想到當年的壽司郎之亂，紛紛留言表示，「怎麼還有這種笨蛋」、「那不是垃圾桶欸」、「等不及看到藏壽司提告了」。

有網友指出，疑似是4名約15歲青少年故意將保險套充氣後弄破，再丟進餐盤回收孔拍照上傳，想藉此引起注意。其中一人關閉帳號之前曾留言稱自己「粉絲數在增加」，還有一人事後發文稱自己當時在場，但未能阻止友人的行為，擔心會面臨法律責任。

藏壽司對此則回應，已掌握最初發文的帳號，公司內部仍在調查事發的門市，並討論如何應對，強調「這是絕對不能容忍的行為」，正與律師商討後續法律行動。