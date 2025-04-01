男吃自助餐「突摸胸口1分鐘」　他關心1句！神展開超意外

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在自助餐店用餐時，發現有位中年男子面露難色，還摸著胸口近1分鐘，於是他連忙關心對方，並詢問是否要叫救護車，雖然中年男婉拒了，但離開前竟向他45度鞠躬道謝，更說了一段感性的話，讓他超意外。

網友在Dcard發文提到，當天他去吃自助餐，旁邊坐了一位有點白髮的中年男子，對方面露難色，看起來不太舒服，還用手摸著胸口近1分鐘，他見狀連忙揮手，詢問是否要叫救護車；而男子則婉拒道，「等一下就好了，不用。」

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原PO接著說道，「過了大約5分鐘，他告訴我感覺已經好多了，就繼續吃他的東西，而我則繼續啃著我的排骨。直到他準備離開的時候，突然站直對著我45度鞠躬。」

不僅如此，男子更感性地說，「大哥，您真的是個好人！我真不敢相信，世界上還有像您這樣的善良人。就我碰過的情況，如果是別人遇到我這種不舒服的情形，第一反應一定是閃得遠遠的，真的很感謝你，謝謝您。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這番話讓他瞬間愣住，心想只是簡單的一句關心，卻換來如此鄭重地道謝，也忍不住反思「為什麼這種微不足道、舉手之勞的事，在現在的社會竟變成那麼難做到的事？是不是很多人連關心旁邊的人都懶得做？真的是台灣人變得冷酷無情了嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「你溫暖了一個人」、「被反咬誣賴的事太多，所以能閃則閃」、「因為大家都很怕遇到碰瓷的」、「我覺得你這個行為很棒，但也不能強求社會大眾都要如此關心陌生人，現在很多人都利用別人的善心來騙錢，所以變得冷漠是一種保護自己的方式吧」、「這才是真•好人一生平安」、「因為充滿惡意的人很多」。

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