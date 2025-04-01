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你的氣場是哪種？趣味心測揭秘你的獨特存在感

▲▼心理測驗,氣場,人格特質,第一印象,日本。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲超準心測揭曉你的隱藏魅力，看看你是溫暖療癒系，還是氣場強大到讓人肅然起敬？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你是否曾經有過這樣的感覺——當某個人走進房間，整個氛圍瞬間改變？每個人都有自己獨特的「氣場」，這種感覺往往影響他人在你身上的印象。然而，我們自己卻很難察覺自己的氣場是什麼樣的。透過日本網站《TRILL》簡單的心理測驗，來看看你的氣場屬於哪一種類型吧！

Q：請依照直覺回答，這個圖形讓你聯想到什麼？

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▲▼心理測驗,氣場,人格特質,第一印象,日本。（圖／翻攝自心測官網）

1、澡堂的木桶與毛巾
2、拖鞋
3、刨刀（木工工具）
4、活頁夾

選好了嗎？往下看結果！

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選擇「澡堂的木桶與毛巾」——你擁有「溫暖療癒系」氣場

如果你覺得這個圖形像是澡堂的木桶與毛巾，那麼你的氣場就像春日暖陽一樣，讓人感到放鬆和溫暖。當你出現時，周圍的氣氛會變得柔和、溫馨，彷彿大家都能安心地舒展身心。雖然你並非特別愛出風頭的人，也不是特別愛說話的類型，但你的存在感卻相當強烈，讓人不自覺地被你吸引。

你的個性通常溫和而善良，不愛說別人壞話，總是帶著微笑，給人一種穩定且安心的感覺。你特別懂得欣賞生活中的小確幸，因此常常散發出幸福的氛圍，這也讓身邊的人願意親近你。當朋友感到疲憊或心情低落時，第一個想找的人很可能就是你，因為你的氣場能帶來療癒與安慰。

由於你的氣場給人親切無害的感覺，可能也經常被陌生人搭話，例如在路上被問路，或是被街頭推銷員攔下來。但無論如何，你的人緣總是很好，因為幾乎沒有人會討厭你。你的存在就像一股溫暖的空氣，讓人感到安心與放鬆。

選擇「拖鞋」——你擁有「隨性自在系」氣場

如果你覺得這個圖形像是一雙拖鞋，那麼你的氣場輕鬆自在，讓人感覺毫無壓力。你的出現會讓周圍的氣氛變得隨興自然，像是一陣微風，讓大家不自覺放鬆下來。你可能不是特別引人注目的人，卻總是輕鬆地融入各種場合，就像空氣一樣，自然而然地存在著。

你的個性大多隨和、不拘小節，對於生活不會過度計較，總是抱持著「隨遇而安」的態度。你可能有點懶散，對於繁瑣的事情沒有太多耐心，也習慣依照自己的節奏過生活。即使偶爾遲到，大家也不會真的生氣，因為你的氣場讓人很難對你嚴格要求，反而會覺得「算了，沒關係啦」。

由於你的隨性氣場，別人可能不太會將重要的事情託付給你，因為覺得你「不太靠譜」。但這樣的你，卻常常成為那些容易焦慮或容易糾結的人的精神慰藉，因為你的存在讓他們覺得「其實人生沒必要那麼緊張」。你的氣場就像一雙穿起來超級舒服的拖鞋，讓人忍不住想一直待在你身邊，享受那份輕鬆與自在。

選擇「刨刀（木工工具）」——你擁有「冷靜自律系」氣場

如果你覺得這個圖形像是一把刨刀，那麼你的氣場就像清晨的寒風，帶著一股凜然的力量。你的出現會讓周圍的氣氛瞬間變得正式而嚴肅，讓人不自覺地坐直身體，提升專注力。你的存在會讓別人感受到一種紀律與責任感，也許有些人甚至會因此對你心生敬畏。

你的個性通常理性、冷靜，做事井井有條，擅長觀察與分析，並且對於自己的原則相當堅持。你不會輕易動搖，總是保持自我，這種穩重與堅定讓人敬佩。你對於細節很敏感，擅長抓住重點，這也使你在人群中展現出一種獨特的魅力，讓人不自覺地被你的氣場影響，開始變得更自律、更有條理。

然而，由於你的氣場太過正經，可能會讓一些人覺得你「有點難以親近」，甚至會擔心自己在你面前會不會表現不好。也因此，當你偶爾展現出可愛、呆萌的一面時，反而會讓你的魅力大增，因為大家會覺得「原來你也是有點可愛的啊！」那些能夠看到你內心柔軟一面的朋友，一定會更加珍惜與你的關係。

選擇「活頁夾」——你擁有「幹練果斷系」氣場

如果你覺得這個圖形像是一個活頁夾，那麼你的氣場就像職場中的菁英，帶著一股果斷而專業的氣息。你的出現會讓周圍的人自動進入「工作模式」，甚至會開始注意自己的言行舉止，深怕自己在你面前出錯。你的存在，讓人不敢掉以輕心，總是下意識地調整自己的狀態。

你的個性通常嚴謹、要求高，對自己與他人都相當嚴格。你敢說敢做，不會輕易妥協，也不會輕易容忍拖延與隨便的態度。你的眼神銳利，做事果斷，是個充滿企圖心與行動力的人。這樣的你，無論是在工作還是生活中，總是能夠迅速掌控局勢，讓人不由自主地把你視為領導者。

但正因為你的氣場太過幹練果斷，可能會讓人覺得你有些「難以接近」，甚至會讓身邊的人有些壓力。然而，你內心其實是相當有責任感的人，你的嚴格背後，往往是對身邊人的關心與期待。真正了解你的人，會欣賞你的直率與真誠，並且願意為了獲得你的認同而努力奮鬥。你的存在，就像一本結構嚴謹的活頁夾，讓團隊更有方向、更有效率！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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