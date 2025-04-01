名古屋市中心「汽車暴衝人行道」！撞倒多人釀7傷　現場慘況曝

▲ 汽車暴衝上人行道。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本名古屋市中心1日下午約1時（台灣中午12時）發生重大事故，一輛汽車行經十字路口時突然暴衝上人行道，造成包括嬰兒、兒童在內等7名行人受到輕重傷。

綜合《日本電視台》（NTV）等日媒，案發於名古屋市中區榮三丁目的十字路口，警消獲報稱「有車輛失控，有人倒地」，而現場畫面顯示，這輛車因不明原因失控，衝上人行道撞倒多人，最後竟將一根柱子撞到幾乎連根拔起，可見撞擊力道強烈，造成車頭嚴重毀損，車尾則卡在柱子上看似懸空。

這起事故造成7名行人受傷，包括一名男嬰、不到10歲的孩童，還有4名20至60歲女性及一名20多歲男性，傷勢目前尚不清楚，但7人都有意識。70多歲女性駕駛則沒有受傷，警方目前正向她問話調查。