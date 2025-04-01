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17歲男開槍殺死爸媽　「2屍全身彈孔埋衣服堆下」伴屍生活12天

17歲男開槍殺死爸媽　「2屍全身彈孔埋衣服堆下」伴屍生活12天。（圖／翻攝自Waukesha County Jail）

▲青少年殺害父母被捕。（圖／翻攝自Waukesha County Jail）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州17歲少年卡薩普(Nikita Casap)殺害母親與繼父後，把全身滿是彈孔的2人屍體藏在毯子與衣服堆下，竟然就這樣伴屍生活2周，被指控一級故意殺人等罪。

17歲男卡薩普被控2月28日在沃基肖(Waukesha)家中，殺害母親塔蒂亞娜(Tatiana Casap)與繼父梅耶(Donald Mayer)。警方表示，由於卡薩普已經將近2周沒有去上學，且從梅耶的手機不斷傳來奇怪的訊息，引發員警前往住所查看。

警方進入住宅後，發現塔蒂亞娜的屍體被埋在毯子和一堆衣服下，頸部、上身、腹部和右手腕多處中彈，梅耶則是倒在辦公室中，頭部中彈，2具遺體被發現時均已嚴重腐爛。

檢察官表示，2具遺體已經腐爛到難以辨識的程度，懷疑2人的死亡時間可能是2月11日，已經死亡超過17天，而其中12天卡薩普伴屍一起生活，期間他拿繼父的手機，向學校、繼父老闆與親戚們傳訊，直到2月23日逃亡。

當警方破門而入時，卡薩普已經駕車逃離現場，後來在約850英里外堪薩斯州沃基尼市(Wakeeney)被捕，車內還發現珠寶、現金和其他貴重物品，總價值超過1萬美元（約台幣33萬元），被控多項重罪的卡薩普，若是罪成有可能面臨終身監禁。

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