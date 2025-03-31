不爽妻子「外出買尿布太久」　恐怖爸性侵虐待出生1周女嬰死亡





▲男子虐殺剛出生女嬰被捕。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

南非一名父親坦承趁妻子外出去買尿布時，在家對剛出生的女嬰進行一連串恐怖虐待甚至性侵，最後導致女嬰因為頭部重傷死亡，而他行凶的理由只是因為不爽妻子外出購物太久。

居住在南非韋爾弗迪恩德(Welverdiend)的37歲男子費雷拉(Hugo Ferreira)，被控2023年6月8日在家虐待並且性侵才剛出生一周的女嬰，當時妻子布蘭德(Maureen Brand)說要外出購買孩子尿布等物品，所以暫時出門，返家後發現女兒身受重傷。

女嬰被緊急送醫後，發現頭部被用力撞向桌面導致重傷，隔天仍被宣告身亡。費雷拉向警方坦承，他因為妻子讓他獨自在家顧小孩感到不爽，而且妻子本來說大約5分鐘就會回來，卻超過了時間。

費雷拉表示，女兒的哭聲讓他情緒變得愈來愈差，所以對女兒實施了一系列暴力與性虐待行為，當妻子回到家中時，他還試圖把受重傷的女兒藏起來以掩飾罪行，雖然他在法庭上對自己的惡行表示懺悔，卻又揚言如果他沒有被判刑就會殺死妻子。本案判決結果將於下周宣判。

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