維持甜蜜關係！　川普再度「示愛」金正恩：我會主動連繫他

▲美國總統川普與北韓領導人金正恩曾在南北韓非軍事區（DMZ）會面。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

白宮宣布，美國總統川普預計明（2）日宣布「以國家為基礎」的對等關稅計畫。在此之際，川普在白宮再度談及北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，強調自己與金正恩仍維持友好關係，更透露未來會在某一個時間點和金正恩共同推動某項事務。

根據《韓聯社》，川普於美東時間3月31日在白宮回答現場記者提問，當記者問及「是否計畫主動聯繫（reach out）金正恩」時，他給予正面回應，「會，我會這樣做（Well, I do）。」

川普表示，「雖然大家可能不太願意再聽到，但是我和金正恩正維持良好關係！有如作夢般，我和他的關係過得很好。這一點很重要。」

川普再度在白宮提及2017年他首度擔任總統時，美國和白宮的關係。川普表示，他當年稱呼金正恩為「小火箭人」（little rocket man），但是有一天卻突然接到從北韓打來的電話，北韓表示想和川普會晤，「當年我們見了面，維持了良好關係。」

川普再度強調，「我們仍正在維持聯繫（we have, there is communication），這一點非常重要！如你們所知，他（指北韓與金正恩）是一個巨大的擁核國，且非常聰明。」

《韓聯社》指出，不過川普並未明確解釋，他和金正恩在檯面下進行何種程度的溝通。