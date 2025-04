維持甜蜜關係！　川普再度「示愛」金正恩：我會主動連繫他

▲美國總統川普與北韓領導人金正恩曾在南北韓非軍事區(DMZ)會面。(圖/路透)

記者羅翊宬/編譯

白宮宣布,美國總統川普預計明(2)日宣布「以國家為基礎」的對等關稅計畫。在此之際,川普在白宮再度談及北韓(朝鮮)最高領導人金正恩,強調自己與金正恩仍維持友好關係,更透露未來會在某一個時間點和金正恩共同推動某項事務。

根據《韓聯社》,川普於美東時間3月31日在白宮回答現場記者提問,當記者問及「是否計畫主動聯繫(reach out)金正恩」時,他給予正面回應,「會,我會這樣做(Well, I do)。」

川普表示,「雖然大家可能不太願意再聽到,但是我和金正恩正維持良好關係!有如作夢般,我和他的關係過得很好。這一點很重要。」

川普再度在白宮提及2017年他首度擔任總統時,美國和白宮的關係。川普表示,他當年稱呼金正恩為「小火箭人」(little rocket man),但是有一天卻突然接到從北韓打來的電話,北韓表示想和川普會晤,「當年我們見了面,維持了良好關係。」

川普再度強調,「我們仍正在維持聯繫(we have, there is communication),這一點非常重要!如你們所知,他(指北韓與金正恩)是一個巨大的擁核國,且非常聰明。」

《韓聯社》指出,不過川普並未明確解釋,他和金正恩在檯面下進行何種程度的溝通。