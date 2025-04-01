美稱應對中國「日本不可或缺」　陸外交部酸：煽動個別國家當炮灰

▲美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)表示，日本是應對中國「侵略」不可或缺的國家。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國國防部長皮特．赫格塞斯(Pete Hegseth) 近日表示，「武士國家」日本是應對中國「侵略」不可或缺的國家。中國外交部發言人郭嘉昆3月31日在舉行例行記者會上，對此回應，「奉勸美方個別人士放棄『以台制華』的幻想。」

據《澎湃新聞》報導，路透社記者向郭嘉昆提問，「外交部對此有何評論？」郭嘉昆回應，「美日軍事安全合作不得針對第三國，不得危害區域和平發展。」

▲中國外交部發言人郭嘉昆表示，台灣問題不容別人置喙。（圖／路透）

郭嘉昆表示，「美方以所謂『中國威脅』為藉口，挑動意識形態對立，鼓動分裂對抗，甚至煽動個別國家充當美國維護霸權的『炮灰』，地區國家對此應該提高警惕，嚴加防範。」

郭嘉昆說道，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，日方尤其應汲取歷史教訓，在軍事安全領域審慎行事，台灣問題純屬中國內政，如何解決是中國人自己的事，不容別人置喙。」

他強調，「我們奉勸美方個別人士放棄『以台製華』的幻想，以實際行動恪守一個中國原則，和中美三個聯合公報，將美方在涉台問題上，所作承諾落到實處，日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，應恪守中講四個政治文件，在台灣共告義上分裂。」