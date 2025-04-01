油價狂飆5周新高！川普再度放話「課關稅」　威脅俄羅斯、伊朗

▲美國總統川普向俄羅斯、伊朗開嗆，導致油價上漲達5周以來新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日對俄羅斯及伊朗放話，威脅對購買俄羅斯石油的國家徵收25%至50%的次級關稅，並揚言若伊朗不就核計畫與美國達成協議，可能對其發動軍事攻擊。市場憂慮這些舉措將導致原油供應縮減，國際油價應聲上揚，創下5週以來新高。

週一（3月31日），西德州中質原油（WTI）5月交割價上漲2.12美元，或3.1%，收於每桶71.48美元；布倫特原油5月交割價上漲1.11美元，或1.5%，收於每桶74.74美元。紐約原油期貨價格創下2月20日以來新高，布倫特原油則達到2月24日以來最高點。

根據《路透社》，川普於當地時間3月30日表示，他對俄烏衝突遲遲未能停火感到「憤怒」，並指責俄羅斯總統普丁在阻礙和平進程。他警告，若莫斯科當局不配合，他將對所有購買俄羅斯石油的國家施加嚴厲關稅。

俄羅斯是全球第二大石油出口國，中國與印度為其主要買家。市場分析，認為若川普落實次級制裁，將重創俄羅斯石油出口，進而影響全球供應。

除了對俄羅斯施壓，川普還對伊朗放話，表示若德黑蘭當局不與美國達成核協議，他將考慮轟炸伊朗，並針對伊朗石油貿易施加新一輪關稅。此舉讓市場擔憂中東地區局勢升溫，進一步推高油價。

瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）指出，川普的威脅雖尚未立即付諸行動，但市場參與者正密切關注未來供應風險的升高。

儘管川普強硬表態，但部分市場分析師認為，他最終可能不會執行這些措施，這種觀點在一定程度上限制了油價漲幅。IG分析師托尼•西卡摩爾（Tony Sycamore）表示，若川普真的對俄羅斯與伊朗祭出制裁，可能進一步加劇貿易戰，影響全球經濟與原油需求。

另一方面，多位中國石油貿易商對川普的最新威脅反應冷淡。他們向《路透社》表示，由於川普經常使用極限施壓策略，因此對其言論持保留態度。

此外，市場還關注伊拉克-土耳其管道輸送庫德族石油的談判進展。消息人士透露，因付款與合約問題尚未明朗，談判陷入僵局，可能進一步影響中東地區的石油供應。