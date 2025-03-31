網路上自稱是慈愛狗媽　27歲女拍攝多支「性侵吉娃娃影片」被捕

▲女子拍攝變態影片被捕。（圖／翻攝自Instagram與Marion County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州27歲女子古明斯基(Logan Guminski)在網路上自稱是寵愛寵物犬的狗媽媽，卻又拍攝多支性侵所養吉娃娃的變態影片，警方接獲報案後，後來又蒐集到更多證據，近來將古明斯基逮捕。

身為網路內容創作者的女子古明斯基，在Instagram上擁有1萬5千多名粉絲，今年1月28日警方卻接獲報案，有人發現她在Instagram上與粉絲分享了性侵吉娃娃的影片。

警方隨即對案件展開調查，結果又發現更多古明斯基性侵虐待寵物犬的多段影片與照片，於3月21日將她逮捕。

古明斯基被捕後坦承，她是一名成人內容網紅，會製作色情照片與影片在網路上販售，有粉絲以500美元（約台幣1.6萬元）的費用向她購買，除了影片中的吉娃娃，所養的另外一隻拉布拉多犬也是受害者。

馬里昂郡(Marion)警長辦公室官員Jordyn Batts表示，雖然這類影片的內容駭人聽聞，然而不幸的是，這樣的案件其實並不罕見。古明斯基被控2項重罪，支付1萬美元（約台幣33萬元）保釋金後，將於4月22日出庭。