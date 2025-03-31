他曾預言「3月爆世紀災難」精準命中緬甸強震！警告台灣小心1情況

▲緬甸強震釀嚴重死傷。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

緬甸28日下午發生芮氏規模8.2（美國USGS震矩規模為7.7）強震，至今已造成至少1718人罹難、3434人受傷，383人失蹤。然而，早在去年12月29日濟州航空空難發生後的隔天，就有命理師曾預言今年3月將有「世紀災難級」的大事會發生，並透露最不想看到的是火山爆發及地震，如今竟一語成讖！

命理師高輔進去年12月29日曾在臉書粉專透過易經演繹發文示警，2025年3月左右國際間可能發生重大事件。他認為，從卦象推測這可能是世紀災難級的事件，其中最不願見到的是火山爆發與地震等自然災害。他解釋這類災難除本身破壞力外，還可能引發連鎖效應如海嘯，嚴重程度甚至可能如東加火山爆發般造成陸地增生與後續地殼擠壓災變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，高輔進當時根據易經卦象，指出災害發生地點很可能位於環太平洋地區，美國與歐洲東方次之，英國、冰島、拉斯維加斯等地再次之。而如今強震則是發生在沉寂百年的緬甸實皆斷層。

高輔進當時還提到南韓總統尹錫悅的政治前景，認為經過一番掙扎後，其下台幾已成定局。此外，對於美國總統川普可能再次執政的情況，他提醒投資者需謹慎應對比特幣、美金、股市等金融商品的波動，並警告舉債規模恐再創新高，個人或國家若大量購入軍備恐淪為被收割的韭菜。

在歐洲地區方面，高輔進指出某些科技與生技合作案（特別是與南韓的合作）可能成效不彰，投資恐淪為冤大頭。同時他也對烏克蘭局勢提出警示，認為該國可能面臨戰敗或被迫割地賠款的危機。而中東、印巴地區及阿拉伯海、紅海、波斯灣周邊區域則需警惕戰事再起或海盜活動猖獗的情況。

此外，他還預言中國、台灣要注意有高官下台，或是領導人地位岌岌可危，或官場鬥爭，在位者討不了便宜，而有代主犧牲的情境出現。

高輔進還提出另一種可能性，即2025年3月的大事可能是美國前總統川普再次遇難，或是歐美領導人、高官遭遇襲擊，並特別點名英國、俄羅斯、義大利、西班牙、希臘、土耳其等國需注意，這些事件都可能嚴重影響國際局勢穩定。

高輔進解釋，這些預測是針對近期空難事件進行易經占卜後所得出的分析。他得到「明夷」卦，卦意為「日落地中」，太極空間顯示「留連」之象，卦易則呈現「帶枷鎖入獄」的徵兆。此外，透過太極空間推算，他還提醒大眾需注意交通災難、大規模停電、槍擊事件等與火元素相關的意外，以及重大工安事故。由於時節進入冬季，他也特別警示需防範大雪可能帶來的各種困擾。

高輔進強調，這些分析都是透過古老智慧所得出的參考資訊，建議大眾應自行提升價值判斷能力，並感恩古人的智慧傳承。

延伸閱讀

▸ 交往4年男友買房 富家女遭要求「一起負擔房貸」傻眼：不奇怪嗎

▸ 4男「搶嬰販賣」爺爺自責病逝…18年後將開庭 家屬曝：歹徒竟是鄰居

▸ 原始連結