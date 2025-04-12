男學生花400元買下「Google.com」　結局神展開

▲谷歌（Google）是全世界最大的網路搜尋引擎。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

全世界最大的網路搜尋引擎谷歌（Google），隨時隨地都有使用者利用Google搜尋想要尋找的資料。在2015年Google曾發生一個小故事，當年一名來自印度的學生韋德（Sanmay Ved）在Google上班，他意外只花12美元（約新台幣400元）買下Google.com的網域名稱，一度短暫擁有Google網域，但Google很快發現改發獎金給他；10年期間韋德利用這筆獎金做善事，已經幫助上萬名孩童。

綜合外媒報導，來自印度的韋德在2015年時還是巴布森學院（Babson College）企業管理碩士（MBA）學位候選人，但他已經在Google上班，同年某天他在練習操作Google旗下幫助申請購買網域名稱服務的Google Domains時，發現Google.com網域竟然可以提供購買，他解釋自己操作時，將設定要購買的網域名稱輸入「Google.com」，意外的是竟可以購買；當時他半信半疑付款12美元（約新台幣400元），最後他收到一封通知，顯示Google.com 的擁有權已經轉移給他。

▲來自印度的韋德（Sanmay Ved）在2015年於Google上班，意外只花12美元（約新台幣400元）買下Google.com的網域名稱。（圖／翻攝自X）

韋德當時一度短暫成為「Google.com」擁有者，但Google系統工程師很快發現，隨後寄給韋德訂單已取消的通知，並退還他支付的金額。事後Google發給韋德一筆獎金約6006.13美元（約新台幣20萬元），主旨是獎勵他發現這個漏洞，而獎金非整數其實藏有玄機，「6006.13」看起來就像「GOOGLE」，紀念韋德與Google間的特殊緣分。

而韋德當時決定把獲得的獎金捐給一個慈善基金會，經過10年時間，該慈善機構在美國18個州經營404所免費學校，為貧困地區超過39,200名兒童提供教育，他的善舉也獲得Google證實。據悉，當年韋德捐出獎金後，又把獎金加倍鼓勵他。

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