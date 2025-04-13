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重慶1晚驚現6000次閃電！雷暴誘發哮喘危機　4小時310人塞爆急診

重慶1晚驚現6000次閃電！雷暴誘發哮喘危機　一醫院「4小時310人就醫」塞爆急診

▲據中國氣象部門統計，截至11日早上6點，重慶市當日雷電活動次數超過6000次。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日，中國各地天氣變化劇烈，沙塵暴、強風、冰雹紛紛登場。4月11日凌晨，中國大城重慶市多地迎來雷雨天氣，據中國氣象部門統計，截至11日早上6點，重慶市當日雷電活動次數超過6000次，伴隨而來的，是一場突襲全城的「呼吸危機」。以重慶市醫科大學附設第一醫院為例，短短4小時內接診了310名「雷暴哮喘」患者，不僅急診室內塞爆，現場更是咳嗽聲、喘息聲與雷聲交織，讓大批醫療人員疲於奔命、徹夜未眠。

據陸媒《上游新聞》報導，家住重慶市江北區的何女士此前一直患有鼻炎。4月11日凌晨窗外風雷大作，何女士隨即出現咳嗽症狀，且愈發嚴重，甚至影響到呼吸，無奈之下只好緊急就醫。經過檢查，何女士是因為雷暴天氣引起的急性呼吸道反應，也就是俗稱的「雷暴哮喘」，因此緊急住院治療，直到11日白天，何女士的狀況才逐漸穩定，但仍需留院觀察。

據了解，「雷暴哮喘」是指在雷雨天氣中出現的支氣管氣喘急性發作狀況，多發生在花粉季節，局部地區會有氣喘大規模爆發的現象，主要臨床表現為咳嗽、喘息氣促、呼吸困難，嚴重者可危及生命。

重慶1晚驚現6000次閃電！雷暴誘發哮喘危機　一醫院「4小時310人就醫」塞爆急診

▲據重慶市醫科大學附設第一醫院統計，該院自當天凌晨1點起至5點，短短四小時內共接診了310名雷暴哮喘患者。（圖／翻攝微博）

重醫附一院急診醫學科副主任趙林解釋，在雷暴來臨前的冷空氣和強風，會將地面的花粉和黴菌顆粒帶入雲層，在由雲層中的水分和閃電使花粉顆粒和黴菌顆粒爆裂，釋放出更小的微粒。這些花粉微粒因為顆粒很小，很容易進入人體呼吸道引發不適，進而導致哮喘。

據了解，季節性花粉過敏引起的季節性過敏性鼻炎，是雷暴哮喘最敏感的危險因素，雷暴哮喘患者中，季節性過敏性鼻炎的盛行率高達60%至99%。

據重慶市醫科大學附設第一醫院統計，該院自當天凌晨1點起至5點，短短四小時內共接診了310名雷暴哮喘患者，而重慶市中醫院急診ICU南橋寺院部的主任也指出，該院急診科在當天凌晨1點至4點接診了120名患者。

醫生提醒，當出現雷暴天氣時，應盡量關好門窗，待在室內，減少花粉暴露。雷雨結束後也要待在室內一段時間。有哮喘、慢性氣管炎等基礎疾病的人，可以使用家中常備的氣霧劑來緩解症狀。若出現較輕的過敏症狀，則可以口服抗過敏的藥物，但必須注意，若症狀持續加重，就要趕緊就醫。

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