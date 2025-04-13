詭異阿伯2度貼近女子「偷聞髮香」　家屬無奈回應

▲一名怪男出沒街頭，會趁紅燈時刻意靠近等綠燈的女子偷聞髮香，且2度犯行全被拍下。（圖／翻攝自Threads、翻攝大寮543（大寮、林園、鳳山）臉書）



圖文／CTWANT

高雄市大寮區日前驚傳變態出沒，1名怪異男子趁紅燈時，刻意接近1名騎腳踏車的少女，更誇張的是他還整個人貼上偷聞女子髮香，事隔3日後他又被民眾直擊企圖靠近女騎士，詭異行徑曝光已有警方介入，全案依性騷擾防制法偵辦。而怪男家屬則無奈請大家別怕，並透露家裡有人過世，無心力處理這件事。

根據《三立新聞網》報導，高雄大寮這名怪男是年約50歲的郭姓男子，他自稱沒有惡意，也不願多作回應；而郭男的阿公則跳出來緩頰，跟大家說不要害怕，孫子郭男偶爾才會在這裡出現，並沒有這在這附近。而郭男阿公近期面臨喪妻之痛，家裡還在摺蓮花，或許他們已無多餘心力處理郭男的事情。

警方說明，已主動聯繫被害女子到派出所報案，並查緝郭男到案說明，並依《性騷擾防制法》移送偵辦；不料，事發2日後郭男再度犯行，警方則回應將協助轉介給衛生局，該單位將派員向郭男進行評估，並給予適當的醫療輔導協助，轄管派出所則強調將加強巡查約制，避免類似情形再發生。

日前經民眾在社群平台Threads發布影片，8日中午看到郭男趁路上車輛在停等紅燈時，竟朝1名綁馬尾騎腳踏車的女子湊近，甚至趁她不注意靠近其背後，疑似在偷聞髮香，直到少女察覺後轉頭怒瞪，他還「裝沒事」離開現場。11日郭男又被路人發現對一名女騎士故技重施，逼近女方後疑又想「聞香」，前方熱心男騎士驚覺有異，回過頭狠瞪對方一眼，郭男才知難而退。

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