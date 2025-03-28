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兒童節當小柯南！新北市圖推「偵探學英文」　免費闖關破案趣

▲兒童節化身小柯南！新北市圖推「偵探學英文」。（圖／新北市立圖書館提供）

▲解謎＋英文＋電影！新北圖書館兒童節推偵探主題閱讀活動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

兒童節一起來當偵探學英文！新北市立圖書館板橋四維分館迎接兒童節，特別從即日起至4月30日止推出「小小偵探大冒險」兒童外文活動，讓小朋友化身小偵探，透過蛛絲馬跡找出圖書館整架機器人的失蹤之謎，將英文融入遊戲過程中，讓小朋友可以邊玩邊學，與英文近距離接觸，同時認識圖書館禮儀，學習如何將書正確歸位。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，板橋四維分館去年首度搭配4月2日「國際兒童圖書日」與兒童節推出免費的「兒童英文閱讀派對」親子活動，廣受家長好評，今年再度規劃「小小偵探大冒險」兒童外文活動，邀大小朋友一起來當柯南，學英文，享受破案解謎的樂趣，小讀者還可以培養正確的圖書館使用習慣與態度。「兒童外文童書專區」同時提供超過萬本的外文童書，並且推出「英文故事」活動，讓爸爸媽媽可以與孩子一起共讀英文繪本，享受「玩」英文的樂趣。

此次「小小偵探大冒險」兒童外文活動，除了透過解謎任務的闖關遊戲，讓大小朋友可以跟著線索，以輕鬆有趣的遊戲方式學習英文，同時還有一系列以「偵探遊戲」為主題的英文閱讀活動，包括3月30日、4月13日「英語解碼偵探研習班」，將帶孩子化身「語言偵探」，透過破解單字密碼、觀察圖像細節、劇情推理等，訓練文字推理能力。

4月5日、4月26日「偵探X故事X閱讀－如何用推理打開想像大門」，知名科普作家、推理評論家張東君以及推理作家冬陽將從繪本、漫畫到小說，帶大小朋友一窺名偵探的經典推理技巧；4月5日、4月19日「小偵探電影日記」，將分別放映「名偵探柯南－變小的名偵探」及「屁屁偵－舒芙蕾島的秘密」；4月26日「偵探小書蟲」親子共讀之旅，則帶領3-6歲親子透過偵探繪本共讀、手作DIY與解謎互動遊戲，享受愉快的親子共讀時光。

「小偵探的閱讀時光」主題書展精選各類中外文兒童偵探文學，同時提供書籍介紹及偵探故事中常見的英語詞彙卡，幫助孩子從閱讀中提升英文能力。板橋四維分館「小小偵探大冒險」兒童外文活動即日起免費開放報名，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2252-1933。

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