埔里春田祭系列活動清明兒童連假首日登場　全方位體驗農業文化

▲「2025埔里春田祭」系列活動將於4月3日清明兒童連假首日起舉行。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮公所將於4月3日起的清明兒童節連假和6月前的週休假日，舉行「2025埔里春田祭」系列活動，內容結合農業、文化與藝術，藉此推廣埔里農特產品與觀光，也吸引更多遊客前來體驗在地農業風貌。

本次活動於26日在埔里鎮花卉物流中心舉行記者會，鎮長廖志城，議員林芳伃、陳宜君、蘇昱誠，副議長潘一全服務處副主任苑梅茵與多位鎮民代表、里長都出席，共同利用在地生產的茭白筍、香菇、彩椒，搭配多樣生菜，再以花材裝飾進行蔬菜花束DIY，不僅賞心悅目，最後還能成為桌上佳餚，滿足一日所需的蔬菜攝取與營養，一舉兩得。

鎮長廖志城表示，埔里擁有豐富農業資源與獨特文化底蘊，希望透過「春田祭」的創新行銷、融合「春天」與「田園」兩大元素，讓更多人認識埔里的農特產、提升埔里農特產能見度，打造吃喝玩樂兼備的埔里慢遊體驗，家長、小朋友也能利用假期走進田園共享親子時光，體驗埔里農業文化魅力，活動內容如下：

1、農特產手作DIY課程：精選埔里在地優質農特產品進行特色手作課程，如百香果鳳梨酥、青蛙造型粿、玫瑰夾心裝飾蛋糕、艾草薰香條、茭白筍殼石膏盆栽、百香果手工皂及植物上板等，參與者可透過農產加工、創意食作與農廢再利用，學習傳統與創新兼具的食農技術、體驗綠色工藝魅力。

2、農特產實地採摘體驗：活動期間遊客可參與「一日農夫體驗」，親手採摘埔里的優質農作物，包括甘蔗、茭白筍與香菇等；3、農產市集與音樂饗宴：活動期間每天上午10時至下午4時，現場都設有農產市集，販售埔里在地特色農產品與精選好物，還安排音樂表演，在悠揚樂聲中享受美食與春日氛圍。

「春田祭」活動將於4月3日（週四）至6月1日（週日）期間的連假、週休假日在埔里花卉物流中心戶外園區舉行，詳情可見埔里春田祭「春日農產手作」報名網址https://forms.gle/jtedRVj7iScveqcz7、埔里春田祭「實地採摘體驗」報名網址https://forms.gle/zeSwYFycUGPoC7PKA。