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性侵少年「玻璃棒凌虐」還逼拍13張裸照　變態淫狼下場曝

▲▼少年、狗狗、寵物犬、寵物狗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲誘騙15歲少年性侵並索取裸照，惡男因認罪賠償免監禁。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

陳姓男子透過通訊軟體聯繫一名年約15歲少年，誘騙其至住處後，要求少年為其口交，還拍打臀部或以玻璃棒凌虐，甚至要求少年每日拍攝下體及臀部等裸照傳送供其觀看。基隆地方法院近日審結，法官審酌陳男已與被害少年父親達成和解，判他有期徒刑1年10月，緩刑5年。

判決書指出，2023年7月14日15時42分許，陳男透過Facebook Messenger結識一名15歲少年，隨後將少年誘騙至其位於基隆市的住所。在住所內，陳男不僅要求對方為其口交，還以玻璃棒凌晨，並拍攝私密部位照片。此後2個月內，陳男持續透過LINE通訊軟體，脅迫對方每日傳送私密照片，共計取得13張未成年性影像。

被害少年報案後，檢方依據雙方通訊「LINE」、「Messenger」紀錄等事證，認定陳男涉犯《刑法》第227條與未滿16歲之人為性交罪，以及《兒童及少年性剝削防制條例》第36條引誘使少年自行拍攝性影像罪將陳起訴。

審理過程中，陳男坦承犯行，並與被害人父親達成和解，支付賠償金。被害人家屬當庭表示願給予被告改過自新機會，請求法院從輕量刑。合議庭考量犯後態度及和解情形，最終判處1年10月有期徒刑，緩刑5年。

ETtoday新聞雲提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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