警民護童！金山警「圓夢計畫」結業　強化學童安全意識

▲不只送文具更送安全！新北金山警「兒少圓夢計畫」陪伴學童快樂學習。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局自今年2月起推動「兒童及少年圓夢計畫」，由萬里分駐所聯合分局交通組、偵查隊及防治組，攜手中國信託慈善基金會「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，深入萬里區北基社區兒少築夢基地，為學童開設全方位宣導課程。昨（27日）舉辦結業活動，除回顧學習成果外，更致贈文具組及準備餐點，期望透過完善學習資源提升學童學習熱忱，助其成長圓夢。

▲金山警攜手中信慈善基金會，推動兒少圓夢計畫，扎根社區教育。



此項計畫透過互動式教學，強化學童安全防護能力，並結合課業輔導與趣味活動，讓孩子在寓教於樂的環境中快樂學習。金山警分局表示，未來將持續整合社會資源，推動更多社區關懷活動，為孩童打造安全友善的成長環境。此系列課程聚焦犯罪預防、交通安全及婦幼保護三大主軸，設計「識詐防騙技巧」、「安全用路守則」及「兒少自我保護觀念」等實用內容。教學方式結合角色扮演、情境演練及有獎徵答，並輔以課業指導與桌遊互動，讓學童在輕鬆氛圍中建立安全意識與防護能力。

金山警分局強調，將持續以「守護童夢、圓夢成長」為理念，整合社會資源推動社區教育，透過多元課程與關懷活動，陪伴孩子安全成長。期盼此次成果能號召更多社會力量加入，深化警民合作，共創安全友善的成長環境，讓每位學童都能勇敢追夢、快樂成長。