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2025蘭展參觀人數突破36.2萬人　黃偉哲感謝農業部支持

▲2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展於3月23日圓滿落幕，統計參觀人數突破36.2萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展於3月23日圓滿落幕，統計參觀人數突破36.2萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展於3月23日圓滿落幕，今年再次以雙展會模式舉辦，展會期間每日都有萬人參訪，尤其在首日便吸引了超過4萬人次，創下驚人紀錄，經統計參觀人數突破36.2萬人。

▲2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展於3月23日圓滿落幕，統計參觀人數突破36.2萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

28日舉行2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展成果發表會，台南市長黃偉哲感謝代表農業部的農糧署果樹及花卉產業組長蘇登照，社團法人台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮、中華民國對外貿易發展協會台南辦事處主任周秀芬及市議員沈震東等貴賓共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，國際蘭展在台南圓滿畫下句點，感謝農業部的大力支持，今年各項指標，包括3-5年內訂單也創新高，蘭花銷售達到2614萬元，周邊農特產品也隨之創新高，此外參觀人數也成長，可見各項指標朝向正向發展，然而隨著基本面越高，2026年也面臨更大挑戰，感謝蘭花業者及市民、外地民眾的支持，期盼台灣國際蘭展不僅是世界三大蘭展之一，未來成為世界最大蘭展。

▲2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展於3月23日圓滿落幕，統計參觀人數突破36.2萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，根據主辦單位統計，今年蘭花銷售額達2614萬新台幣，農特產品銷售額為836萬新台幣，展會總參觀人數達36.2萬人次，均創下歷年新高。在前三日舉行的亞太蘭花會議，吸引來自15國的專家學者，舉辦49場專題演講，展示19篇海報，討論蘭花保育、栽培技術、品種權等議題。此次會議首次與台灣國際蘭展合併舉辦，形成為期16天的盛會，來自34個國家的參展單位與50場專業論壇，共同聚焦蘭花育種、科學研究及產業永續發展。台南市政府指出，選擇台南作為會議地點具象徵意義，期望未來20年台灣蘭花產業能持續升級與國際合作。

今年蘭花銷售額達2614萬新台幣，顯示出台南蘭花市場需求增長，並擴大在國內外的影響力。農特產品銷售也達836萬新台幣，突顯地方特產的吸引力。除了現場銷售，蘭展還促成了多場業務合作，與來自國內外的採購商、專家積極洽談，預估3-5年外銷訂單可達114.3億，持續推動蘭花產業的發展。

▲2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展於3月23日圓滿落幕，統計參觀人數突破36.2萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，感謝農業部對於蘭展的大力支持，農業部並計劃於2025至2030年打造「花卉產業創新園區」，未來將以現有蘭花園區為基礎，聚焦高價花卉作物並結合農業生態教育，進一步鞏固台灣花卉產業的全球優勢。台南市府將與農業部積極合作，推動蘭花產業轉型，藉由「花創園區」結合科技與生產，推動台灣花卉產業邁向永續發展，進一步接軌全球市場。

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