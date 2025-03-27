索「戰時糧食配送站圖」遭嗆賣國　翁曉玲怒斥：台南市有公開

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨不分區立委翁曉玲昨日在立法院經濟委員會質詢農業部長陳駿季時，要求農業部交出戰時糧食配送站配置圖，陳駿季強調，配送站地圖為機密，絕對不能也不會提供，綠營也轟翁曉玲此舉是賣國。翁曉玲今（26日）又反擊，農業部、農糧署當下都沒說是機密，且台南市政府詳列647個配售站地址，資訊比其他縣市更詳細。

翁曉玲表示，台灣96%能源及約70%糧食均仰賴進口，倘若一旦被中共封鎖，將嚴重威脅能源與糧食安全與物資配送，因此她昨日在立法院經濟委員會質詢農業部長陳駿季有關公糧倉庫、供應站、配售站的設置數量和地點規劃。

翁曉玲說，在她質詢的過程中，部長陳駿季侃侃而談，說目前有143個配售站，是由中央政府和縣市政府協力規劃的，並說會後會將資料提供給她參考。從當下的質詢對話和相關法規內容的理解，公糧倉庫、供應站、配售站等地點並不是機密事項，「陳駿季部長和農糧署署長也沒有說，公糧倉庫、供應站、配售站的地點是機密」。

翁曉玲提到，其實在各縣市政府的全民國防手冊中，都有公開說明民生必需品配售站分布表，列出配售站名稱和地點。以台南市政府為例，詳列647個民生必需品配售站的名稱、地址、經緯度、配售里別、人口、戶數，資訊鉅細靡遺，比起別的縣市僅列配售站的名稱、地址、里別和人口數，台南市公開的資訊多很多。

翁曉玲認為，沒想到自己這樣立意良善的質詢議題，竟然也能被民進黨立委王定宇扭曲成是她要求農業部提供「戰時糧食配送地圖」的機密。他們沒知識、不長進就算了，但也不要造謠生事，扭曲事實。

翁曉玲感嘆，如果今天民生必需品配售站訊息是機密資訊，若當真發生緊急事故時，民眾是要到哪裡去問配售地點？倒是台南市政府提供如此詳細的地圖情資，有否洩漏國家機密？檢調單位應速詳查，這才是真正危害國安。