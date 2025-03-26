農特基金被刪9千萬　農業部長：無法申請二備金影響天災救助

▲農業部長陳駿季表示，農特基金被刪9千萬，將無法申請二備金而影響天災救助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部長陳駿季今（26日）表示，今年預算被刪除20.14億元、凍結30億元，主要是媒體宣傳、出國旅費等，其中刪除撥補農業特別收入基金9千萬，根據預算法規定，將無法向行政院申請第二預備金，去年上述金額達40億元，恐怕會嚴重影響天災後協助農民復耕救助金的撥補。

立法院經濟委員會今天邀請農業部長陳駿季進行業務報告並備質詢。針對立法院刪除行政部門預算，立委邱議瑩指出，過去立法院都不會刪除這個預算，詢問農業部未來要如何協助農民。

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陳駿季表示，今年農業部原本編列1692億，經過立法院統刪和委員會提案刪除20.14億，經刪減後約1672億，包含凍結30億，從這些凍結項目來看，主要是媒體宣傳和國內外差旅費，以及凍結公務撥補基金等項目。

不過，陳駿季指出，立法院刪除撥補農業特別收入基金9千萬，根據預算法第22條第2項規定，立法院審議刪除或刪除之算項目及金額，不得動支預備金。由於立院已經刪除上述9千萬，依規定無法動用第二預備金，去年因為有3個颱風，農業部向行政院爭取第二預備金達40億元，未來將會嚴重影響天災後協助農民復耕的救助金撥補，增加農民救災復耕的困難。

此外，陳駿季指出，由於國內旅費被刪減，在颱風天、寒害等天然災害過後，農業部各改良場都需要國內旅費，前往現場勘災及協助災後復原，費用被刪除將受影響。另媒宣費被刪減6成，對於非洲豬瘟或相關農業天然災害資訊等，以及台灣農產品推廣等宣導工作，也會受到影響。