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響應「舊鞋救命」募集活動　黃偉哲呼籲齊心將愛送往非洲

▲台南市政府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會、企業、學校等單位，在安平區安億公有停車場舉辦大型募集活動，市長黃偉哲到場關心並感謝志工協助整理物資的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會、企業、學校等單位，在安平區安億公有停車場舉辦大型募集活動，市長黃偉哲到場關心並感謝志工協助整理物資的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為促進二手物資循環再利用並響應國際援助行動，台南市政府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會、企業、學校等單位，於3月28日至30日為期3天在安平區安億公有停車場舉辦大型募集活動。

▲台南市政府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會、企業、學校等單位，在安平區安億公有停車場舉辦大型募集活動，市長黃偉哲到場關心並感謝志工協助整理物資的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲27日到場關心並感謝志工協助整理物資的辛勞，同時呼籲市民朋友發揮惜物愛物精神，一起響應「舊鞋救命」募集活動，共同將愛心與溫暖送往非洲。27日活動台積電慈善基金會董事長張淑芬、環境部次長葉俊宏、舊鞋救命國際基督關懷協會創辦人楊右任、市議員盧崑福皆到場共襄盛舉。

▲台南市政府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會、企業、學校等單位，在安平區安億公有停車場舉辦大型募集活動，市長黃偉哲到場關心並感謝志工協助整理物資的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，2025年舊鞋救命不僅募集舊鞋，還有舊包包、舊衣服等生活物資，而事實上，在這世界上有些地方居民因沒有鞋子、衣服穿，正在飽受相關疾病所苦，並造成公共衛生與身體健康方面的衝擊與威脅，因此，他也感謝基金會、慈濟與各界人士共同發揮愛心募集，透過公私合作互助下，提升夥伴關係與實踐跨國援助精神，並讓這些物資找到新主人，送到有需求的民眾所在處，此外，他也號召市民朋友一起踴躍捐贈物資或者加入志工行列，共同響應愛心送暖活動，讓台南與世界接軌，並指出未來市府也將持續配合，讓舊鞋救命活動可以不斷延續，使更多人能夠獲得支援與幫助。

▲台南市政府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會、企業、學校等單位，在安平區安億公有停車場舉辦大型募集活動，市長黃偉哲到場關心並感謝志工協助整理物資的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，相當榮幸能夠與台南市政府攜手合作，共同推動公益活動，藉此機會能把家中物資包裝成新生命，並且提供非洲朋友支援與幫助，此外，也非常謝謝志工們的熱心與奉獻，讓更多的愛與溫暖從台南散布至世界，並期盼能有更多人一起參與響應，讓社會更加充滿正能量。

環保局表示，舊鞋救命的活動消息一釋出，即吸引許多熱心市民爭相報名當志工，而募集行動自3月28日至30日每天上午10時至下午3時收受物資，也提醒市民儘早整理家中堪用的包覆性鞋子、春夏衣物和A4尺寸包包等三大類，並於活動時間內親送至現場捐贈，一起將愛心送到非洲。

▲台南市政府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟慈善事業基金會、企業、學校等單位，在安平區安億公有停車場舉辦大型募集活動，市長黃偉哲到場關心並感謝志工協助整理物資的辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次活動充分展現公私協力的力量，由台積電慈善基金會贊助40呎裝載物資的彩繪貨櫃，另外，為提供弱勢族群更多溫暖與支持，透過集結社福慈善團體舉辦知足藏樂二手公益市集，市集收益也將運用在社會公益上，除可及時提供愛心支援，同時也促成民眾與社福慈善單位互動的良好平台，並讓這股善的力量永續化。

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