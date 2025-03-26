「魅力是社-競在台南」300社工齊聚　黃偉哲感謝社工夥伴貢獻

▲台南市社會局於26日在永華市政中心西拉雅廣場舉辦「台南市2025年社工大會師-魅力是社、競在台南」社工表揚趣味競賽活動，由黃偉哲市長親自頒發獎狀給17位績優社工人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

4月2日為全國社工日，台南市社會局26日在永華市政中心西拉雅廣場舉辦「2025年社工大會師-魅力是社、競在台南」社工表揚趣味競賽活動，由黃偉哲市長親自頒發獎狀給17位績優社工人員，全市有24個公私社褔單位共300名社工一同參加，現場氣氛熱絡充滿社工活力，議員穎艾達利Ingay Tali、沈震東共襄盛舉。

黃偉哲市長表示，感謝台南市所有專業的社工人員在各領域的付出與貢獻，社工服務的領域含身障、長照、弱勢家庭、社會救助及家暴與兒少保護等等，肯定社工人員弱勢族群的努力。黃偉哲市長強調台南市為鼓勵現職社工久任，近年逐步訂定調升社工薪資及執業加給、提供進修與專業培訓機會、增設社工人身安全設備等機制及增設心理支持資源，期穩定社工人力，社會局將持續優化職場環境，以吸引並留任優秀社工人員，共同提升社會福利服務品質。

26日表揚的績優社工中有3位社工年資超過20年，其中來自北台南家扶中心高于庭資深社工員自1990年開始社工生涯，已擁有超過23年的經驗，並在經濟扶助與寄養社工領域積累了豐富的實務經歷。在台灣世界展望會服務期間，她專注於嘉義縣市及山區家庭的經濟扶助，並於90年納莉颱風災後冒險深入災區，為受災家庭提供關懷與支持。高社工員有12年的寄養社工經驗，致力於協助寄養孩子與家庭建立良好聯繫，幫助他們走出困境，找回人生方向，她在工作中不斷散播愛的種子，見證無數生命的改變，也讓她更堅定繼續堅守社工崗位的信念。

社會局郭乃文局長表示，目前台南市領有社工師執業登記執照者有829位，這些社工人員分布於各個不同領域，為使各領域社工能相互交流，並達到強化社會安全網之目的，特別邀請各領域社工人員共同參與，今年「台南市2025年社工大會師-趣味競賽活動」以「魅力是社、競在台南」為主題，設置六項競賽項目，各隊伍競爭激烈，充滿活力。現場也安排「泰拳解壓-boxing體驗」區，讓社工們在專業教練指導下釋放壓力，期待社工交流活動促進各網絡單位的互動與合作，為市民提供更好的在地化服務。